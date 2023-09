Entweder-Oder? Wenn alte Freund:innen sich auseinanderleben

Würdest du eher nackt über die Straße laufen oder Schweinefleisch essen? Einen coolen Beruf, für wenig Geld, oder einen Scheißjob für 10. 00 Euro annehmen? Reich sein, aber nie erfahren, was Liebe ist, oder lieben, aber arm sein? Eine Tasse des Menstruationsbluts deiner besten Freundin oder des Spermas deines Kumpels trinken? Lebenslänglich Schluckauf oder Läuse haben? – Alles Fragen, die es einem möglichst schwer machen sollen, sich zu entscheiden.

Fragen, mit denen sich Djeneba, Shai, Ismael und Aladi, vier Sechzehnjährige aus einer Pariser Plattenbausiedlung in der zehnteiligen Miniserie „Würdest du eher..“ (Arte Mediathek) die Zeit vertreiben. Oft kommt es dabei zu Diskussionen zwischen den Jugendlichen: Für Ismael ist ein Burger mit Speck definitiv haram. Aladi ist davon überzeugt, dass Geld glücklicher macht als Liebe, weil alle Männer ihren Frauen sowieso früher oder später fremdgehen , und Shai will mit 22 Jahren heiraten, während Djeneba ihre Freundin für naiv hält, weil sie denkt, Ehe und Kinder sind alles, was Frau zum Glücklichsein braucht.

Sie erzählt sogar, dass manche Mädchen aus ihrer neuen Schule sagen, sie wollen keine Kinder bekommen, um die Erde nicht weiter zu verschmutzen. Sie haben ihr auch erklärt, was es bedeutet, non-binär zu sein. Völliger Quatsch, finden die Jungs, entweder man ist ein Mann oder eine Frau, Punkt. Djeneba hat sich sowieso total verändert, denken die drei: „Wegen der neuen Schule sagt sie jetzt Wörter, die wir nicht kennen.“

Alles stimmt hier und bewegte uns mit seiner rohen Kraft und unprätentiösen Umsetzung. Jury des Seriencamp-Festivals, in der die Serie den ersten Platz in der Kategorie „Official Competition Short“ gewann.

Das Setting der Serie: Auf dem Dach eines Hochhauses Shisha rauchen, tanzen üben, schwimmen gehen, am Spielplatz abhängen, die vier Freund:innen kennen sich schon ewig, aber irgendwas hat sich verändert. Hat Shai vielleicht recht und keine Freundschaft hält für immer?