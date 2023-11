Expo 2035 Schüler improvisieren mit Musik

Der Expo-Bär steht jetzt an der Universität der Künste (UdK) und das hat seinen Grund. Dort wurde nämlich eines von 50 Leuchtturm-Projekten der Initiative „Global Goals für Berlin“ entwickelt. Die 50 Initiativen sollen dabei helfen, Berlin bis zur Expo 2035 zum „weltweiten Zentrum der Nachhaltigkeit zu transformieren“.

Im Fall der UdK geht es konkret um das Projekt „QuerKlang – Experimentelles Komponieren in der Schule“, das ein Team aus Lehramtsstudierenden der künstlerischen Fächer sowie Lehrkräfte, Künstler und Künstlerinnen der Freien Szene entwickelt hat. Es soll Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit eröffnen, in der Schule gemeinsam und inklusiv zu komponieren. Die Brücke zu den Golden Goals schlägt UdK-Lehrer Henning Wehmeyer so: Kinder und Jugendliche zu befähigen, sich künstlerisch ausdrücken zu können, sei ein wesentlicher Baustein einer nachhaltigen und zukunftsgerichteten Bildung. Kulturelle Teilhabe stärke das gesellschaftliche Bewusstsein für Freiheit und demokratisches Miteinander.

Auch UdK-Präsident Norbert Palz unterstützt das Projekt. Wissenschaft und Künste müssten enger zusammenarbeiten, lautete am Mittwoch sein Appell. Mit der EXPO 2035 könne man den notwendigen Prozess gemeinsamen Denkens und Handelns weiter vorantreiben. Die experimentellen Kollektiv-Kompositionen sollen beim Festival MaerzMusik der Berliner Festspiele uraufgeführt werden, kündigte Wehmeyer an. (sve)