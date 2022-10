Der Gyncast Wo will ich gebären?

Soll es die leicht esoterisch angehauchte Klinik mitten im Wald sein oder lieber das auf Effizienz getaktete Bettenhochhaus im Zentrum? Oder ist es nicht zu Hause am Ende doch am schönsten? Wer ein Kind bekommt, steht neben dem „Wann“ und „Wie“ vor allem vor der Frage nach dem „Wo“. Denn obwohl statistisch ein Großteil der Deutschen für die Entbindung ganz klassisch aufs Krankenhaus setzt, sind die Optionen zumindest in den Großstädten vielseitig.

In ihrer unzensierten Podcast-Sprechstunde klärt Chef-Gynäkologin Doktor Mandy Mangler diesmal darüber auf, für wen welcher Geburtsort der richtige ist. So klingt eine Hausgeburt beispielsweise schnell romantisch und die vertraute Umgebung kann tatsächlich einen positiven psychologischen Effekt haben. Bei medizinischen Notfällen wird die ärztliche Versorgung hingegen schwierig. Aber auch Klinik, Geburtshaus und Hebammenkreißsaal kommen mit eigenen Vor- und Nachteilen.

Tagesspiegel-Redakteurin Esther Kogelboom und Anna Kemper vom Zeit-Magazin erzählen davon, nach welchen Kriterien sie die Kliniken für ihre Schwangerschaften ausgewählt haben. Doktor Mangler spricht hingegen darüber, wie sie die Entbindungen im eigenen Krankenhaus immer gleich als Selbstversuch und Qualitätstest inklusive Liste mit möglichen Verbesserungen genutzt hat.

Außerdem Thema im Podcast: Schließungen von Geburtsstationen im ländlichen Raum, Excel-Tabellen für Klinik-Infoabende, was passiert, wenn alle Kreißsäle belegt sind und zum Abschluss eine Checkliste für alle, die in ihrer Entscheidung noch unsicher sind.

