Eine Liebe im Holocaust Wie Franklin in Berlin nach den Spuren seiner Familie sucht

Viele seiner 88 Lebensjahre lang hat Franklin nach Gedankenfetzen gesucht, nach entfernten Erzählungen oder möglichen Erklärungen. Doch alles ist ausgelöscht. Wie sein Vater ausgelöscht wurde, als Franklin noch ein kleiner Junge war und sich mit seiner Mutter und seiner Schwester in Berlin versteckte. Vor dem Krieg vor der Wohnungstür und vor dem Terror der Nachbarn in Uniform, die seinen Vater mitgenommen hatten für immer.

„Ich hatte keine Kindheit. Ich hatte keinen Vater“, sagt Franklin und hält kurz inne. „Zumindest kann ich mich nicht an ihn erinnern.“

Der Stolperstein heißt: Er hat gelebt

Hans Lewinsohn. Geboren 1899. Verhaftet am 5. 12. 1942 durch die Gestapo. Deportiert am 8. 3. 1943 ins KZ Auschwitz. Ermordet 1943. So steht es geschrieben auf dem neuen Stolperstein, verlegt an der Singerstraße in Berlin-Friedrichshain.