Erhöhtes Sterberisiko Bis zu 35.000 Todesfälle durch Sommerhitze in Frankreich seit 2014

In Frankreich sind in den Sommern seit 2014 zwischen 30.000 und 35.000 Menschen an den Folgen von Hitze gestorben. Wie die französische Gesundheitsbehörde am Freitag mitteilte, waren bei weitem nicht nur hochbetagte Menschen betroffen - ein Drittel der Hitzetoten war der Studie zufolge noch keine 75 Jahre alt.

Hitzetote wurden zudem nicht nur in Hitzewellen registriert, sondern auch an anderen heißen Tagen im Sommer.

Die Studie ist eine der ersten in Frankreich, die den Zusammenhang zwischen Hitze und Sterblichkeit genau untersucht. Die Zahl der Hitzewellen, also mehrere aufeinanderfolgende Tage mit sehr großer Hitze, hat in Frankreich in den vergangenen Jahren zugenommen, insbesondere in den Jahren 2019 und 2022.

Obwohl sich nicht jede einzelne Hitzewelle direkt auf den Klimawandel zurückführen lässt, sind sich Klima-Experten einig, dass Hitzewellen häufiger und intensiver werden.

Die französische Gesundheitsbehörde hatte in der Vergangenheit bereits Zahlen vorgelegt, die eine hohe Übersterblichkeit während Hitzewellen belegen. Allein in drei Hitzewellen im vergangenen Sommer wurden demnach fast 3000 zusätzliche Todesfälle verzeichnet. Nun wurde auch die Übersterblichkeit im Sommer außerhalb der Hitzewellen untersucht.

Die Studie kommt zu dem Schluss, dass heiße Tage außerhalb von Hitzewellen „oft nicht als gesundheitliches Problem angesehen werden, obwohl auch sie mit einem erhöhten Sterberisiko verbunden sind“.

Die Behörde schätzt, dass von 2014 bis 2022 zwischen 29.612 und 34.975 Todesfälle auf sommerliche Hitze zurückzuführen sind - das sind drei Mal mehr als allein in Hitzewellen verzeichnet wurden. (AFP)