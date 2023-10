Sie moderierte zum letzten Mal Caren Miosga verabschiedet sich von den „Tagesthemen“

Caren Miosga hat am Donnerstag ihre letzte „Tagesthemen“-Sendung moderiert. Von der Redaktion wurde sie mit Blumen überschüttet, kurz hatte die 54-jährige Journalistin sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bei den Zuschauerinnen und Zuschauern herzlich verabschiedet.

Mit Miosga geht die dienstälteste Moderatorin des ARD-Nachrichtenmagazins, ihre 16 Jahre wurden weder von Ulrich Wickert noch von Anne Will übertroffen.

Der für ARD-aktuell verantwortliche NDR erinnerte daran, dass Miosga in dieser Zeit unter anderem Ernie und Bert interviewte, sechs Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine live aus Kiew moderierte (wofür es gerade einen Deutschen Fernsehpreis gab) und „während der Tagesthemen schon mal auf den Studiotisch“ stieg. Das war vor neun Jahren, gemeint als Verneigung für den verstorbenen Schauspieler Robin Williams in Erinnerung an dessen Kinotriumph „Club der toten Dichter“.

Caren Miosga sagte der dpa, dass ihr der Abschied von den „Tagesthemen“ sehr schwer falle: „Ich war ja ein bisschen wie ein fest montierter Teil der Schrankwand im blauen Wohnzimmer. Über so lange Zeit mit einem so tollen Team jeden Tag aufs Neue eine Sendung auf die Beine stellen zu dürfen - dafür bin ich sehr dankbar.“

Misoga folgt auf Anne Will

NDR-Intendant Joachim Knuth hatte festgestellt: „Sie lässt sich nicht abspeisen.“ Und damit gemeint, dass Caren Miosga bei ihren Moderationen „durch ihre präzisen Einordnungen und ihre ebenso hartnäckigen wie zugewandten Interviews beeindruckt“ habe.

Auch diese Qualität wird die ARD-Oberen davon überzeugt haben, dass Miosga die geeignete Nachfolgerin für Anne Will auf dem Premiumplatz am Sonntag nach dem „Tatort“ ist. Diese Lösung folgt einem Prinzip: Sabine Christiansen stieg von den „Tagesthemen“ auf den Talkplatz um, nichts anderes tat Anne Will.

Caren Miosga startet mit „Miosga“ (ein Arbeitstitel) im Januar in den Berliner Studios in Adlershof, gerade hat sie dafür ihre eigene Produktionsgesellschaft „MIO“ gegründet. Die Dann-Vorgängerin Anne Will möchte sich anderen Projekten zuwenden – welche das sind, ist noch nicht bekannt.

Die 1969 in Peine geborene Miosga arbeitet seit 1999 für den Norddeutschen Rundfunk. Vor ihrer Zeit bei den „Tagesthemen“ moderierte sie unter anderem das Medienmagazin „Zapp“ und das Kulturmagazin „Titel Thesen Temperamente“ im Ersten.

Bei den „Tagesthemen“ folgt Caren Miosga Jessy Wellmer vom RBB nach, die seit 2014 die „Sportschau“ am Sonntag und zahlreiche andere ARD-Sendungen moderiert. Sie wird neben Ingo Zamperoni eine der beiden Hauptmoderatoren der „Tagesthemen“. Das Datum ihrer ersten Sendung werde zu gegebener Zeit bekannt gegeben, heißt es vom NDR.