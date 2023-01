Neustart bei „Hart aber fair“ Lust auf mehr Klamroth

Frank Plasberg, 65, hat die „Hart aber fair“-Bühne für Louis Klamroth, 33, frei gemacht. Wer unter den 2,42 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern aber erwartet hatte, dass der erhebliche Altersunterschied die ARD-Talkshow zu neuer Form, zu neuem Charakter bringen würde, der durfte sich am Montagabend getäuscht sehen.

So wenig, wie die zur Premiere Klamroths angekündigten Neuerungen stattfanden, so wenig versuchte der neue Moderator, das Format über seine Person zu definieren. Jugend schützt vor Alter nicht.

Klamroths Einstieg mit dem Thema „Ein Land wird ärmer – wer zahlt die Krisenrechnung 2023“ war mehr fair als unfair. Von Härte war in der Diskussion wenig bis gar nichts zu spüren. Soll nicht heißen, dass nur die Talkshow taugt, bei der die Fetzen fliegen, trotzdem muss schon darauf geachtet werden, dass die 75 Minuten nicht bräsig daherkommen.

Auch wenn es an Schwung, ja an notwendiger Aggressivität fehlte, hat Louis Klamroth Lust auf mehr gemacht. Joachim Huber

Klamroth hat wenig riskiert (muss er auch nicht), er hat den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die notwendigen Stichworte geliefert. Er nutzte Einspielfilme wie die Straßenumfragen von Brigitte Büscher, um das Thema breit zu facettieren.

Seine Redaktion hat sehr genau gearbeitet, sie wollte Klamroth keine Fallen stellen und ihn nicht in Verlegenheit stürzen. Auch wenn es an Schwung, ja an notwendiger Aggressivität fehlte, hat Louis Klamroth Lust auf mehr gemacht.

Dem wiederholten Vorwurf, vor allem das öffentlich-rechtliche Fernsehen halte sich näher an den Büffets als an den Menschen im Land auf, wollte „Hart aber fair“ sogleich kontern. Unter den Talkgästen war Engin Kelik, Metallarbeiter und Familienvater und der leibhaftige Beweis, dass einer wie er nur mit Mühe und Anstrengung die Teuerungen auf so vielen Ebenen des täglichen Lebens bewältigen kann.

Klamroth war geschickt genug, Kelik immer dann zu Wort kommen zu lassen, wenn der Rest der Runde sich in Zahlen, Daten und Fakten verlor. Wenn Wirklichkeit auf Politik trifft – das altgediente „Hart aber fair“-Motto hat mit dem neuen Moderator nicht ausgedient.

Niemand suchte die Konfrontation

Die Runde aus der Wirtschaftsweisen Monika Schnitzer, SPD-Chef Lars Klingbeil, CDU-Mann Jens Spahn und der „Spiegel“-Journalistin Melanie Amann war nicht auf Streit aus, Konfrontation war nicht das Ziel, dafür wurde unterschiedlich nuanciert.

Sollen also beim Gaspreisdeckel alle entlastet werden oder die Reichen mit Swimmingpool ausgenommen werden? Wäre ein „Energiesoli“ für diese Gruppe gerechtfertigt?

Mogelpackungen bei Lebensmitteln, keine oder weniger Mehrwertsteuer auf bestimmte Nahrungsmittel – die Diskussion sauste durchs breite Themenfeld, ohne irgendwo länger Halt zu machen.

Die nächsten „Hart aber fair“-Sendungen könnten sich um Gerechtigkeit in der Gesellschaft und den massiven Vertrauensverlust der Bürgerinnen und Bürger kümmern, denn auch diese Aspekte wurden angesprochen. Gerade diese Entwicklung muss allen Sorgen bereiten, oder?

Wenn Louis Klamroth die eingeschlagene Spur noch ausbaut – und das Potenzial hat er –, dann wird er zur Gefahr. Für die Anne Wills, Maybrit Illners und Sandra Maischbergers, die seit Jahren und Jahrzehnten die öffentlich-rechtlichen Talksessel besetzt halten. Alter schützt vor Jugend nicht.

