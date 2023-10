„Bekehrte sind willkommen“ Bidens Wahlkampfteam jetzt auf Trumps Plattform Truth Social

Das Wahlkampfteam von US-Präsident Joe Biden ist jetzt auch auf der Onlineplattform Truth Social seines Vorgängers und Rivalen Donald Trump aktiv. „So. Mal schauen, was das wird. Bekehrte sind willkommen“, schrieb das Team mit dem Nutzerkonto @BidenHQ am Montag in einer ersten Botschaft auf Truth Social.

Gepostet wurden dann mehrere Videoclips, in denen unter anderem Trumps parteiinterne Rivalen Ron DeSantis und Nikki Haley den Rechtspopulisten kritisieren. „Wir haben uns gerade bei Truth Social angemeldet, vor allem weil wir dachten, dass es sehr lustig werden würde“, schrieb das Wahlkampfteam außerdem im Kurzbotschaftendienst X (früher Twitter).

Truth Social war im Februar 2022 als Alternative zu Twitter an den Start gegangen und richtet sich vor allem an rechtsgerichtete Internetnutzer. Trump war nach der Kapitol-Erstürmung vom 6. Januar 2021 von Onlineplattformen wie Twitter, Facebook und Youtube verbannt worden. Die Sperren wurden zwar inzwischen wieder aufgehoben. Trump nutzt aber weiterhin vor allem Truth Social als Internetplattform, um sich an seine Anhänger zu wenden.

Der 77-jährige Republikaner will bei der Präsidentschaftswahl im November 2024 erneut antreten und dabei Biden herausfordern, der sich um eine zweite Amtszeit im Weißen Haus bewirbt. Trump ist im Vorwahl-Rennen seiner Republikaner derzeit haushoher Favorit. Damit zeichnet sich eine Neuauflage des Duells der Präsidentschaftswahl 2020 ab. (AFP)