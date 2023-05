Die ersten sind schon da Royal-Fans campen vor dem Buckingham Palace

Während Prinz Harry erst kurz vor der Krönung am Samstag anreist, warten die größten Royal-Fans schon jetzt vor dem Buckingham Palace, um ihren Platz in der ersten Reihe zu sichern.

So wie Lucy aus Bristol, die gemeinsam mit Freunden ihr Zelt an der Prachtstraße The Mall aufgebaut hat. „Ich habe mehrere Matratzen ausgelegt, damit sollte es hoffentlich gehen“, erzählt sie im Gespräch mit dem Tagesspiegel.

Lucy aus Bristol kommt seit mehr als zehn Jahren mit ihrem Zelt zu royalen Events. © Tsp/Lion Grote

Bereits zum sechsten Mal nimmt sie die Strapazen auf sich, um der Königsfamilie ganz nah zu sein. Zum ersten Mal campte sie vor der Hochzeit von William und Kate 2011 vor dem Palast. „Manche können nicht verstehen, warum wir das machen“, sagt sie. „Doch am Samstag wird sich all das gelohnt haben.“

Es wäre verrückt, nicht hier dabei zu sein. Faye, war schon bei der Hochzeit von Charles und Diana dabei

Lucy ist eine von vielleicht 30 Campern, die ihre Zelte bislang aufgebaut haben, vor allem Frauen. Viele von ihren haben die Zelte mit Flaggen oder Girlanden geschmückt, haben Plakate, Decken und Pappfiguren von Charles und Camilla mitgebracht. „Wir machen eine kleine Party hier“, erzählt Lucy.

Einige Meter weiter hat Faye ihr Zelt aufgebaut. Sie ist schon eine erfahrene Palast-Camperin. „1981 zur Hochzeit von Charles und Diana habe ich das zum ersten Mal gemacht“, berichtet sie. Doch diesmal ist es etwas ganz Besonderes: die erste Krönung. „Es ist so ein bedeutsames Ereignis. Es wäre verrückt, nicht hier dabei zu sein.“

Rund 30 Zelte stehen inzwischen entlang der Prachtstraße The Mall. © Tsp/Lion Grote

In der vorangegangenen Nacht konnte sie König Charles sogar schon zuwinken, als er mit dem Auto die Straße entlang fuhr. „Das war der Moment.“ Ihre Sicht auf das neue Staatsoberhaupt klingt schon fast mütterlich: „Ich bin so stolz auf ihn. Er wird ein toller König!“

Und auch wenn sie all das gerne macht, die Atmosphäre genießt, sich über Touristen freut, die Fotos machen, ganz spurlos geht das Campen nicht an ihr vorbei. „Es ist eine Herausforderung. Es ist sehr, sehr kalt. Und der Boden ist hart. Ich dachte, ich wäre hart im Nehmen, aber anscheinend bin ich das nicht. Die erste Nacht war fürchterlich.“

Doch eine Frage bleibt noch: Wie ist das, wenn man mal auf Toilette muss? Faye lacht. „Das interessiert die Leute am meisten.“ Tatsächlich gibt es Toiletten im Park nebenan. Und für die Krönung wurden zusätzliche Toiletten aufgestellt. Wenn jemand muss, passen die anderen auf das Zelt auf. Eine richtig kleine Camper-Familie eben.