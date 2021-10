Die USA haben den ersten Reisepass mit der Angabe „X“ für ein drittes Geschlecht ausgestellt. „Wir freuen uns darauf, diese Option allen routinemäßigen Passantragstellern anbieten zu können, sobald wir die erforderlichen System- und Formularaktualisierungen Anfang 2022 abgeschlossen haben“, teilte das US-Außenministerium am Mittwoch mit.

Statt eines „M“ für „male“ (männlich) oder „F“ für „female“ (weiblich) besteht nun für Menschen, die sich keinem dieser beiden Geschlechter zuordnen, die Möglichkeit, ein „X“ eintragen zu lassen. Das Ministerium hatte die neue Regelung bereits im Sommer angekündigt. Zuvor mussten US-Amerikaner:innen ein ärztliches Attest vorlegen, wenn sie in ihrem Pass ein von ihrer Geburtsurkunde abweichendes Geschlecht angeben wollten.

Damit ist die USA das 19. Land, in dem auf der Geburtsurkunde oder dem Reisepass ein Geschlecht abweichend von Mann oder Frau stehen darf. In Deutschland geht können sich Personen, die sich nicht in den binären Kategorien einordnen, seit 2019 im Reisepass als „divers“ eintragen lassen.



Geschlechtliche Identität hat viele Formen: Nicht alle Menschen ordnen sich in die binären Kategorien Frau oder Mann ein. (mit dpa)