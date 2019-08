Greta macht rüber

Selten dürfte der Aufbruch einer einzelnen Segelyacht so viel Aufregung verursacht haben. 100 Journalisten aus aller Welt waren nach Plymouth gekommen an diesem schauerlichen Tag, an dem heftige Regenböen über die Hafenanlagen hinwegzogen. Ein Schwarm von Motorbooten, besetzt mit Fotografen und Kameraleuten, umkreiste die silbergraue Malizia und an einer Klippe des Sunds standen Hunderte mit Fahnen und aufgespannten Spruchbändern.



Vielen Menschen ist dieser Hype um eine 16-Jährige zu viel. Kritiker meinen, Greta Thunbergs Aktionen würden zuviel Aufmerksamkeit von den wirklich wichtigen ökologischen Fragen lenken. Dass sie nun auch noch mit einer hochmodernen Rennyacht unterwegs sei, unterstreiche nur die Exzentrik ihrer "Vermarktung".

Das „GQ“-Magazin hat das Mädchen zum „Game Changer of the Year“ ernannt - was auch immer das bedeutet. Mehr als einfach nur präsent zu sein, muss sie gar nicht tun. Am Mittwoch steht sie, der bereits der Friedensnobelpreis angedichtet wird, am flachen Heck der rasanten Malizia, die schon von Weitem anstrengend und unbequem aussieht mit ihrem 29 Meter aufragenden Mast, dem Gewirr aus Leinen und kompromisslosen Äußeren, winkt scheu den Menschen zu, die einen letzten Blick auf sie zu erhaschen versuchen.

Wenn früher Segelschiffe von einem europäischen Hafen aus in See stachen, sie mögen Santa Maria, Endeavour, Fram oder Gjöa geheißen haben, war das keine große Sache. Sie verschwanden einfach hinter dem Horizont und mit Glück sah man sie wieder. Ihre Besatzungen wollten die Welt verändern, indem sie weiße Flecken von der Weltkarte tilgten. Und was waren diese weißen Flecken anderes als Leerstellen im Bewusstsein der Menschen? Es ging darum zu zeigen, was möglich ist.

Greta Thunbergs Segelreise ist nur ein symbolischer Akt, aber auch sie will zeigen, was möglich ist. Nämlich ohne einen Tropfen Kraftstoff zu verbrauchen, in die USA zu gelangen, um der guten Sache Willen auf Komfort zu verzichten. Es einfach mal anders zu machen, wie sie es der versammelten Presse bei der improvisierten Fragestunde kurz vor dem Ablegen erzählt.

Erst ein Jahr ist es her, dass Greta Thunberg ihren Sitzstreik vor dem schwedischen Parlament begann. Mit dem Segeltrip will sie erreichen, sagt sie, dass ihre „Stimme hörbar bleibt“ – über das erste Jahr hinaus. Deshalb muss sie etwas auch für sie besonderes tun. Wie diese Reise über 3000 Meilen.

Es kann nur in diesem einen Fall gelingen. Und auch nur, weil sich ihr mit dem deutschen Profisegler Boris Herrmann und Pierre Casiraghi zwei abenteuerlustige „Greta-Fans“ (Herrmann) mit Zeit und den nötigen Mitteln angeboten haben. Trotzdem schwebt in der Vorbereitung auf diesen Trip über allem die Frage nach der Verhältnismäßigkeit.

Was ist angemessen? Lohnt es, ein Zeichen zu setzen wie Greta Thunberg, wenn sie gleichzeitig einen Tross von Medienleuten in Bewegung setzt, der Übertragungstechnik heranschafft, Flugzeuge benutzt, der mit Motorbooten durchs Hafenbecken pflügt und die schöne Bilanz ruiniert?

Die Frage nach den Kosten ist zum wichtigsten Argument in der Klimadebatte geworden. Jeder muss sich fragen, welchen Schaden der eigene Lebensstil verursacht. So hat sich die Klimadebatte auch in eine Bilanzdebatte verwandelt, in der die Menschen einander ihre Klimaverträglichkeit vorrechnen.

Ein Flug von Stockholm nach New York, wie Greta ihn hätte nehmen können, schreibt einem Passagier 1,4 Tonnen CO2 auf die Rechnung, was schon etwa die Hälfte der Menge ist, die ein Mensch im Jahr überhaupt ausstoßen dürfte. Denn um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken, dem erklärten Ziel des Weltklimarates, müssten die Industriestaaten ihre Emissionen um 15 Prozent pro Jahr verringern.