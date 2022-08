Im US-Bundestaat New Jersey sind Archäologen der „Rowan University“ bei Ausgrabungen nahe der Stadt Philadelphia auf ein Massengrab von deutschen Soldaten gestoßen.

Wie die Universität berichtet wurden im „Red Bank Battlefield Park“ die skelettierten Überreste von bislang 13 Personen freigelegt. Die Forscher vermuten, dass es sich bei den Toten um hessische Soldaten handelt, die im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg auf der Seite der Briten gekämpft haben sollen.

Am Tag des historischen Fundes wollte das Ausgrabungsteam unter der Leitung der Historikerin Jennifer Janofsky eigentlich schon Feierabend machen, wie die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet. Doch plötzlich fand einer der freiwilligen Helfer einen menschlichen Oberschenkelknochen.

Professorin Janofsky erinnert sich: „Diesen Moment werde ich nie vergessen. Er war unglaublich. Er war überwältigend. Er war traurig.“

Ausgrabungen auf einem historischen Schlachtfeld

Die Ausgrabungen finden derzeit auf dem „Battlefield Park“ statt, wo sich 1777 die Schlacht von Red Bank ereignete. Laut Janofsky wurde genau hier der größte umstrittene Sieg der amerikanischen Revolution entschieden.

Auf dem heutigen Grabungsareal befand sich damals ein langer Graben, der das Fort Mercer umfasste. Dabei handelte es sich um eine Militäranlage des amerikanischen Revolutionskriegs, die etwa 290 lang und 46 Meter breit war.

Die menschlichen Überreste ruhten 245 Jahre lang unter der Erde – in einer Tiefe von nur 1,3 Metern. Dass die mutmaßlich hessischen Soldaten in einem Massengrab gefunden wurden, sei laut Grabungsleiterin eine Seltenheit und für Schlachtfelder aus dem Revolutionskrieg eher untypisch. „Überreste auf einem Schlachtfeld zu finden, ist unglaublich ungewöhnlich“, so die Historikerin.

Was wurde bei den Ausgrabungen noch gefunden?

Neben den menschlichen Überresten der hessischen Soldaten wurden auf dem Schlachtfeld weitere Gegenstände des alltäglichen Bedarfs gefunden, darunter auch Zinn- und Messingknöpfe.

Darüber hinaus wurden typische Kriegsutensilien wie Musketenkugeln, Schrotkugeln, Munitionskanister und die Schnalle einer Uniform freigelegt, an der die Wissenschaftler im Nachhinein noch Kleidungsfasern und menschliches Blut feststellen konnten.

Zu den Highlights gehört der Fund einer Goldguinee von König George, dem Dritten. Der Wert dieser Münze entsprach damals in etwa dem Monatssold eines Soldaten.

Die Münze wurde bloßgelegt, als gerade einige Besucher vor Ort waren und die Ausgrabungsstätte besichtigten. Grabungsleiterin Janofsky erinnert sich: „Die Zuschauer waren gerade hier, als die Münze auf einem der Bildschirme auftauchte“. Die Professorin könne sich noch an die Schreie und die Aufregung erinnern. Die Münze schließlich selbst „zu sehen, sie in der Hand zu halten. Es war ein unglaublicher Moment.“

Bei den Ausgrabungen im Red Bank Battlefield Park wurde eine Goldguinee von König Georg, dem III.gefunden.

Was geschah am 22. Oktober 1777 auf dem Schlachtfeld?

Die Schlacht am Fort Mercer fand im Oktober des Jahres 1777 statt. Zur 2000 Mann starken Streitmacht der Briten gehörten vornehmlich Soldaten einer hessisch-kasselschen Truppe, die unter der Führung des Kommandeurs Karl Emil von Donop auf das Schlachtfeld zog.

Fort Mercer galt als wichtiger Verteidigungspunkt der Amerikaner. Als die britischen Truppen aufmarschierten, befanden sich rund 400 Soldaten in der Festung. Trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit konnten die Verteidiger die Stellung halten und die Schlacht am 22. Oktober 1777 für sich entscheiden. Während auf der britisch-hessischen Seite etwa 377 Tote zu beklagen waren, zählten die Amerikaner nur 14 Kriegsopfer.

Wenn Ausgrabungsleiterin Janofsky heute 245 Jahre später auf das 44 Hektar große Schlachtfeld blickt, denke sie ständig an die Menschen, die in dieser Schlacht ihr Leben gelassen haben, heißt es im Bericht der „Rowan University“. Unter den menschlichen Überresten der Soldaten soll sich ersten Vermutungen der Wissenschaftler zufolge auch ein junger Mann zwischen 17 und 19 Jahren befunden haben.

Sobald die DNA-Untersuchung an den menschlichen Überresten abgeschlossen sind, sollen die Toten an einem anderen Ort bestattet werden.