Nach Krebsdiagnose von Charles III. : Prinz Harry ist in England gelandet – Genesungswünsche für kranken König aus aller Welt

Prinz Harry, der in den USA lebt, ist der „Sun“ zufolge nun in England gelandet. Er will bei seinem Vater sein. Unterdessen erhält der britische König viele Genesungswünsche von Politikern.