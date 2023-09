Per Kopfschuss getötet Mord an 13-Jährigem in Schweden hat Verbindung zu Bandenkriminalität

In Schweden eskaliert aktuell die Gewalt der Bandenkriminalität: In der Region um die Hauptstadt Stockholm und die Universitätsstadt Uppsala wurden innerhalb von zehn Tagen sieben Menschen erschossen. Ein besonders brutaler Fall erschütterte das skandinavische Land am 11. September, als der 13-jährige Milo ermordet in einem Wald bei Haninge südlich der Hauptstadt aufgefunden wurde. Er war mit einem Kopfschuss getötet worden.

Nun zeigt sich, dass der Mord an dem Jungen in Verbindung zur Bandenkriminalität steht. „Es gibt Informationen, auf die ich wegen der Geheimhaltung der Ermittlungen nicht näher eingehen kann, die zeigen, dass der Junge der schweren und völlig rücksichtslosen Bandengewalt ausgesetzt war“, sagte die leitende Staatsanwältin Lisa dos Santos am Donnerstag in Stockholm, wie unter anderem der schwedische Sender SVT berichtet.

Der 13-jährige Milo kam dem Bericht zufolge aus Stockholm und wurde am 8. September als vermisst gemeldet. Am frühen Montagmorgen, dem 11. September, wurde er tot aufgefunden,

Derzeit befinden sich die kriminellen Netzwerke in einer sehr gewaltsamen, eskalierenden Phase. Christoffer Carlsson, Kriminologe von der Universität Stockholm

Es wird vermutet, dass der Großteil der Morde mit einem internen Konflikt innerhalb des sogenannten Foxtrot-Netzwerks zu tun hat, in dem zwei Flügel der Gang gegeneinander kämpfen. Im Zentrum des Konflikts soll der mit Haftbefehl gesuchte 36-jährige Rawa Majid stehen, der das Netzwerk anführt.

Majid ist in Schweden unter dem Namen „Der kurdische Fuchs“ bekannt und soll sich mit einem 33 Jahre alten anderen führenden Mitglied des Netzwerks überworfen haben. Beide sollen sich in der Türkei versteckt halten.

SVT-Informationen zufolge nahm dort Anfang September die jüngste Gewalt ihren Anfang: Erst soll jemand aus dem Lager des 33-Jährigen in Istanbul misshandelt worden sein. Dann wurde offenbar eine Unterkunft mit Verbindungen zum Lager Majids geschossen.

Dann erreichte der Konflikt schwedischen Boden: Am 7. September wurde in Uppsala eine Frau im Alter von rund 60 Jahren erschossen – die Mutter des 33-Jährigen. Nach Angaben der Polizei handelte es sich um eine regelrechte Hinrichtung. Seitdem folgt eine Racheaktion auf die nächste.

Und die Menschen in Schweden sind geschockt, dass immer öfter Minderjährige in die Gewalt hineingezogen werden. Manche sind erst 14 Jahre und jünger.

Die Zahl der Mordanklagen gegen Minderjährige ist nach SVT-Berichten in den vergangenen Jahren stark gestiegen. „Das ist natürlich eine tragische Entwicklung – dass Kinder und Jugendliche zu Mördern und auch zu Verbrechensopfern werden in dem Teufelskreis, in den sie hineingezogen werden“, zitierte die dpa Justizminister Gunnar Strömmer.

Gang-Gewalt in Schweden: Seit mehreren Jahren kämpft das skandinavische EU-Land mit Bandenkriminalität.

Dutzende Gangs liefern sich Konflikte. Der Regierung zufolge sind momentan schätzungsweise 30.000 Menschen Mitglieder dieser Banden.

Es geht vor allem um das lukrative Drogengeschäft. Schweden ist zu einem Transitland für Kokain aus Lateinamerika auf dem Weg nach Europa geworden.

Die Bandenkriege äußeren sich immer häufiger in Schüssen und vorsätzlich herbeigeführten Explosionen.

In den ersten 258 Tagen des Jahres 2023 gab es der Polizei-Statistik zufolge mehr als 260 Schusswaffenvorfälle mit 34 Toten und 71 Verletzten. (dpa)

Der Rundfunksender SVT hatte berichtet, dass die Polizei nicht davon ausgehe, dass der Mord an Milo mit dem Konflikt innerhalb des Foxtrot-Netzwerks zu tun habe, Zusammenhänge mit anderen Gangs aber geprüft würden. Staatsanwältin dos Santos wollte sich dem Bericht zufolge nicht dazu äußern, mit welchem Bandenkonflikt der Mord an dem 13-Jährigen in Verbindung gebracht wird.

Der Polizeibeamte Jale Poljarevius sagte einem Bericht der Nachrichtenagentur dpa zufolge im Rundfunk: „Wir sehen, dass die Gewalt definitiv gröber geworden ist.“ Es sei unglaublich, dass ausgerechnet ein Land wie Schweden so etwas erleben müsse.

„Aber das ist die düstere Realität, der wir ins Auge blicken und die wir mit allen Mitteln bekämpfen müssen.“ Als Geheimdienstchef in der Polizeiregion Mittelschweden leitet er eine Einheit, die sich explizit mit den Gangs befasst.

Der Kriminologe Christoffer Carlsson von der Universität Stockholm sagte der dpa: „Derzeit befinden sich die kriminellen Netzwerke in einer sehr gewaltsamen, eskalierenden Phase.“ Die Gangs seien dazu übergegangen, auch Angehörige von Bandenmitgliedern anzugreifen.

„Wenn es schwierig ist, an die Mitglieder heranzukommen, dann werden sie über Verwandte angegriffen“, sagte Carlsson. „Es ist eine schreckliche Entwicklung, aber nicht ganz unerwartet.“ (lem)