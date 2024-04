Sommer Anfang April! So schön ist das erste Frühlingswochenende in Deutschland

Ab 25 Grad Celsius sprechen Meteorologen von Sommer. Diese magische Zahl erreichen fast alle Orte in Deutschland an diesem Wochenende – und dabei ist gerade erst April. In München klettern die Temperaturen sogar bis an die 30-Grad-Marke, in der Hauptstadt knacken sie die 25 Grad.

Das gute Wetter hebe bei vielen Menschen die Stimmung und verbreite gute Laune, sagt die Medizin-Meteorologin Kathrin Graw vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Und das zeigt sich vielerorts in Deutschland: Die Parks und Straßen sind belebt, Cafés und Restaurants wieder gut besucht und auf den Wiesen machen es sich Sonnenanbeter gemütlich.

Aber der plötzliche Temperaturanstieg birgt auch Risiken: Der Wetterwechsel könne dem DWD zufolge zu Kopfschmerzen, Migräne, Müdigkeit, Schlafstörungen, Abgeschlagenheit, Kreislaufproblemen und schlechter Konzentration führen. Experten raten dazu, sich ausreichend vor der Sonne zu schützen und regelmäßig Sonnencreme mit dem Lichtschutzfaktor 50 aufzutragen.

Noch bis Dienstag kann es den Angaben vom DWD nach mit bis zu 29 Grad ungewöhnlich warm werden für die Jahreszeit. Ab Mittwoch sollen die Temperaturen dann wieder auf unter 20 Grad fallen. (mit Agenturen)

Eindrücke vom ersten warmen Wochenende in diesem Jahr in Deutschland:

Die Osterglocken blühen in der Hauptstadt – ein klares Zeichen, dass der Frühling da ist. © Imago/Sabine Gudath

An der Ostsee sind die Strände bei den sommerlichen Temperaturen mehr als gut besucht: In Laboe in Schleswig-Holstein lassen die Menschen bei viel Sonnenschein ihre Drachen steigen. © dpa/Axel Heimken

In Hannover fliegt eine Biene auf einen blühenden Kirschbaum zu. © dpa/Julian Stratenschulte

Nicht nur in Berlin erfreuen sich die Leute an den blühenden Kirschbäumen: Auch in der Bonner Altstadt lockt die rosafarbene Blütenpracht Touristen an. © Imago/Panama Pictures/Christoph Hardt

Am Ammersee in Bayern liegen Menschen unter einem Sommerschirm auf einem Steg – die Temperaturen erreichen dort etwa die 30-Grad-Marke. © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

In Cottbus baden Mutige im Senftenberger See an – bei den hohen Außentemperaturen erfrischt der See mit seiner Wassertemperatur von 10 Grad Celsius. © dpa/Frank Hammerschmidt

In Nürnberg ist der Frühling an jeder Ecke deutlich zu erkennen. © Imago/Ardan Fuessmann

In Isernhagen in Niedersachen spielen junge Männer am Rande vom Hufeisensee „Spikeball“ in der Sonne. © dpa/Moritz Frankenberg

Für Spaziergänger ist das Wetter perfekt: Rund um die Außenalster in Hamburg tummeln sich Genießer der Sonne. © dpa/Georg Wendt

Auf dem Neckar in Tübingen fährt der Stocherkahn bei bestem Frühlingswetter. © Imago/Alexander Gonschior

In Berlin füllen die Passanten die Sonnenliegen entlang der Spree. © Imago/Funke Foto Services/Maurizio Gambarini

Ein Paar steht am Ufer des Ammersees bei sommerlichen Temperaturen im seichten Wasser. © dpa/Karl-Josef Hildenbrand