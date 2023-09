War es das mit dem Sommer? Deutscher Wetterdienst warnt vor Sturmböen, Hagel und kräftigen Gewittern

Nach einem Vorzeige-Spätsommer in den vergangenen Tagen und Temperaturen um die 30 Grad könnte der Sommer in Deutschland schon bald mit einem großen Knall enden.

Bereits für Dienstagabend prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD) „teils schwere Gewitter mit heftigem Starkregen“, wie es in der aktuellen Unwetterwarnung auf der Webseite heißt. Demnach werden auch „Unwetter aufgrund von Starkregen und Hagel“ nicht ausgeschlossen.

Das Wetter am Dienstag Kräftige Gewitter: Von Westfalen kommende Gewitter ziehen im Verlauf über Ostniedersachsen bis nach Rügen. Bis zum Abend können sich die teils schwere Gewitter über die Mitte Deutschlands, ins südwestdeutsche Mittelgebirge sowie bis zum Alpenrand ausweiten.

Unwetter: Lokal wird Starkregen mit bis zu 90 Litern pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden erwartet. Auch Hagel und schwere Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 100 Kilometern pro Stunde („Schwerer Sturm“) werden prognostiziert.

Quelle: Deutscher Wetterdienst

Passanten und Touristen werden vorm Brandenburger Tor am Pariser Platzrennen in Berlin von einem Unwetter überrascht (Archivbild). © picture alliance/dpa

Sturmböen, Hagel und Gewitter am Mittwoch

Neben heftigem Starkregen müsse den Meteorologen zufolge lokal mit Hagel und Sturmböen gerechnet werden. Zudem könnten im Südwesten und an den Alpen kräftige Gewitter auftreten.

Das Wetter am Mittwoch Kräftige Gewitter Vor allem in der Südosthälfte Deutschlands werden teils kräftige Gewitter erwartet.

Unwetter: Lokal wird Starkregen mit bis zu 20 Litern pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden erwartet. Teils kann es zu stürmischen Böen und Hagel kommen. Vor allem im äußersten Süden können Unwetter nicht ausgeschlossen werden.



Am Mittwoch soll es wechselnd bewölkt werden, mitunter mit Schauern und Gewittern, die vor allem im Osten und Südosten kräftig ausfallen können. Lokal können auch Starkregen und Hagel auftreten.

Wer sich im Norden und Nordwesten Deutschlands aufhält, kann durch die lockere Wolkendecke sogar den ein oder anderen Sonnenstrahl ergattern. Die Höchsttemperaturen sollen an der Nordsee bis zu 18 Grad, in der Lausitz bis knapp 25 Grad erreichen.

Einzelne Gewitter am Donnerstag

Am Donnerstag können im äußersten Süden des Landes noch einzelne Gewitter auftreten. Im Südosten zeigt sich der Himmel bewölkt, an den Alpen kann es mitunter auch regnen.

An den Küsten und am Alpenrand werden am Donnerstag Höchsttemperaturen bis 19 Grad erreicht, an Rhein und Mosel kann es bis zu 25 Grad warm werden.

Am Freitag werden Höchstwerte zwischen 21 Grad im Nordosten und 27 Grad am Oberrhein erwartet. Den Meteorologen des DWD zufolge könnte sich der Hochdruckeinfluss schon bald wieder durchsetzen. Möglicherweise feiert der Spätsommer dann sein Comeback. (mit dpa)