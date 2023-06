„Queere Sichtbarkeit im Bezirk erhöhen“ Marzahn-Hellersdorf feiert Pride-Week

Marzahn-Hellersdorf feiert zum ersten Mal eine ganze Pride-Week. Vom 17. bis zum 24. Juni bieten verschiedene Träger, Einrichtungen und Organisationen aus dem Berliner Ost-Bezirk Veranstaltungen rund um die Themen LSBTIQ* und Pride an. "Die Veranstaltungswoche soll die queere Sichtbarkeit im Bezirk erhöhen und zeigen, wie bunt und offen Marzahn-Hellersdorf ist", sagt die Queer-Beauftragte des Bezirks, Vanessa Krah. Und hier ein kleiner Auszug der spannendsten Veranstaltungen:

Los geht's am 17. Juni mit einem Nachbarschaftsbrunch von 11 bis 13 Uhr in der UnbezahlBar (Marzahner Promenade 37). Der Queer-Beirat stellt sich vor und beantwortet Fragen. Zusätzlich können auch gemeinsam Schilder und Banner für die Marzahn Pride vorbereitet werden.

Am 18. Juni folgt ein Ausflug und Picknick in den Gärten der Welt für FLINTA und Regenbogenfamilien*. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Eingang der U5 Kienberg/Gärten der Welt. Anmeldung: marzahn.hellersdorf@leslefam.de

Am 21. Juni gibt es einen queeren Filmabend. Los geht es hier um 16 Uhr im BENN-Büro (Marzahner Promenade 36), gezeigt wird der Film "Pride" (2014). Die Veranstaltung richtet sich an alle Nachbar*innen, darunter Geflüchtete und Ehrenamtliche des Sprachtreffs.

Ein historischer Einblick auf queere Geschichte

Am 22. Juni findet der Workshop "Queere Welt" statt. Wer sich auf die Marzahn Pride vorbereiten möchte, kann dies von 15 bis 17 Uhr im JFE Anna Landsberger (Prötzeler Ring 13) tun: Beim Workshop gibt es einen historischen Einblick auf queere Geschichte und Kämpfe. Anmeldung: tanja.kelm@roter-baum-berlin.de

Highlight und Schlussveranstaltung der Pride-Week ist der von Quarteera organisierte 4. Marzahn Pride am 24. Juni ab 14 Uhr. Startpunkt der Parade ist der S-Bahnhof Raoul-Wallenberg-Straße. Von dort aus läuft der Demozug zum Viktor-Klemperer-Platz. Ab ca. 15.30 Uhr findet dort ein queeres Straßenfest mit vielfältigem Bühnenprogramm und Infoständen statt.

„Queere Woche“ in Lichtenberg

Vom 24. Juni bis zum 2. Juli findet außerdem die "Queere Woche" in Lichtenberg statt. Auch hier geht's mit einem Brunch am 24. Juni um 11 Uhr auf dem Freyaplatz los. Außerdem im Programm: eine Regenbogen-Olympiade für Kinder am 28. Juni von 15 bis 18 Uhr bei LesLeFam in der Dolgenseestraße 21 oder ein queerer Kochkurs am 1. Juli von 11 bis 14 Uhr im Kunsthaus 360° (Prerower Platz 10). Interessierte können sich hier über alle Veranstaltungen und Aktivitäten informieren.

Die East Pride startet am 24. Juni um 15 Uhr an der Gethsemanekirche in Prenzlauer Berg. Von dort geht es zum Alex, vorbei am Auswärtigen Amt und zur Botschaft der Republik Uganda. Solidarität mit der queeren Community in dem ostafrikanischen Land ist dieses Jahr der Schwerpunkt der Demo.