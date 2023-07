True-Crime-Podcast „Tatort Berlin“ Die gefährlichen Lügen der Holocaustleugnerin Ursula Haverbeck

Ursula Haverbeck sagt, Zyklon B könne gar keine Menschen umbringen, dies habe sie in einem Chemiebuch nachgelesen. Die Schornsteine in Auschwitz seien nur „zum Brot backen“ da gewesen. Es ist nicht das erste Mal, dass die 1928 geborene Rechtsextremistin den Holocaust leugnet. Dieses Mal droht ihr Gefängnis. Vielleicht für den Rest ihres Lebens?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Hören Sie die aktuelle Episode hier im Player* oder bei Spotify, Apple, Deezer und überall dort, wo es Podcasts gibt.

* aktivieren Sie hierfür den Button „externer Inhalt“

In der 27. Folge des Tagesspiegel-Podcasts „Tatort Berlin“ beschäftigen Katja Füchsel und Sebastian Leber sich mit der notorischen Holocaustleugnerin Ursula Haverbeck – und der Frage, wie man die inzwischen 94-Jährige für ihre wiederholten Straftaten angemessen bestraft. Sie sprechen außerdem darüber, was Rechtsextremisten überhaupt erreichen wollen, wenn sie den Holocaust leugnen.

Als Gast berichtet die Berliner Richterin Lisa Jani exklusiv, wie sie Haverbeck im Prozess erlebte: „Sie wirkte ein bisschen aus der Zeit gefallen. Aber in dem Moment, wo sie den Mund aufgemacht hat, war alles ganz anders. Sie war so wach und klar und so verbohrt, dass ich mich auch als Vorsitzende ermahnen musste: Vorsicht, diese Frau darf man nicht unterschätzen.“

Was Fans von Ursula Haverbeck im Gericht trieben

Im True-Crime-Podcast erzählt Jani auch, wie sie ein gerechtes Urteil fand und ob sie die Hetze von Haverbecks Unterstützern einschüchtert. Sie berichtet außerdem von ihrer unangenehmen Begegnung mit dem rechtsextremen „Volkslehrer“ Nikolai Nerling sowie einem wirren, an sie persönlich gerichteten Brief des Neonazis Horst Mahler. Jani verrät, wie sie mit Störern im Gerichtssaal umgeht und welche Strategie der Anwalt von Ursula Haverbeck im Prozess verfolgte.

Richterin Lisa Jani © Kitty Kleist-Heinrich/Tagesspiegel

Neben ihrem Richteramt fungiert Lisa Jani zudem als Sprecherin der Berliner Gerichte. Bei „Tatort Berlin“ gibt sie auch Einblicke in diese Arbeit.

Dieser Podcast wird produziert von Heiko Behr von pressplayproductions. Einen Überblick über alle bisherigen Folgen von „Tatort Berlin“ finden Sie hier.