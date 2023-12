Wetterdienst warnt vor Hochwassergefahr Sturmtief „Zoltan“ verursacht hohe Pegelstände und Schäden in NRW und Bayern

Das Sturmtief „Zoltan“ ist am Wochenende noch einmal über Deutschland gefegt und hat vielerorts Schäden angerichtet und die Pegelstände der Flüsse steigen lassen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte an Heiligabend davor, dass an vielen Bächen und Flüssen Hochwassergefahr bestehe. Dies beträfe auch Regionen, die nicht von Dauerregen betroffen seien. Der DWD schreibt auf seiner Website, er gehe davon aus, dass der Dauerregen teilweise auch noch in der Nacht zum Dienstag andauern könnte.

Betroffen sind der Warnkarte des DWD zufolge besonders Gebiete im Erzgebirge, östliche Teile Bayerns sowie NRWS. Die Münchner Polizei berichtete am Sonntag von insgesamt 233 Unwettereinsätzen am Vortag in der Stadt sowie im Landkreis München. Die Feuerwehr musste sich unter anderem um umgestürzte Bäume und Bauzäune sowie lose Dachteile kümmern.

Im Stadtgebiet von Essen stiegen die Pegelstände der offenen Gewässer wegen der anhaltenden Regenfälle an - für die Stadt gilt noch bis Montagabend eine amtliche Warnung des Wetterdienstes vor Dauerregen. Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber nicht, teilte die Feuerwehr mit.

Strömung am Weserufer „nicht berechenbar“

Wegen des hohen Wasserstands der Weser wurden vorsorglich mehrere Straßen im nordrhein-westfälischen Minden gesperrt. Die Feuerwehr warnte die Bevölkerung „eindringlich“ davor, sich in die überfluteten Bereiche der Weser zu begeben. Die Fließgeschwindigkeit sei stark erhöht, auch im Uferbereich sei die Strömung daher „nicht berechenbar“.

Der Deutsche Wetterdienst warnte vor ergiebigem Dauerregen in vielen Mittelgebirgen sowie starkem Tauwetter im Erzgebirge. Wegen der Unwetter könne es zu Hochwasser, Überschwemmungen von Straßen und Erdrutschen sowie umstürzenden Bäumen kommen. Besondere Vorsicht war demnach in den Bundesländern Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen, Bayern und Sachsen geboten. (AFP/Tsp)