Am Stadtrand Charkiws Mindestens zwölf Tote nach russischem Luftangriff auf ukrainischen Baumarkt

Bei einem russischen Angriff auf einen Baumarkt in der Stadt Charkiw im Nordosten der Ukraine ist die Zahl der Todesopfer auf zwölf gestiegen. 43 Menschen seien verletzt worden, mindestens drei von ihnen schwer. Sechzehn Personen würden weiterhin vermisst, teilte der Gouverneur der Region Charkiw, Oleh Synegubow, im Fernsehen mit.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einem „brutalen“ Angriff und forderte erneut mehr Luftabwehr für die Ukraine.

Gouverneur Synegubow sagte in einem auf Telegram veröffentlichten Video, bei zweien der Getöteten handele es sich um Männer, die in dem Markt der Kette Epizentr am nordöstlichen Stadtrand Charkiws gearbeitet hätten. Zunächst war von zwei Toten und 24 Verletzten die Rede gewesen

.Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, womöglich hätten sich in dem Baumarkt „mehr als 200“ Menschen aufgehalten. Alle Rettungsdienste seien im Einsatz, um Menschen zu helfen und Feuer zu löschen, teilte er auf Telegram mit. Russland habe die Stadt Charkiw erneut „brutal“ und „mitten am Tag“ angegriffen, fügte Selenskyj hinzu. (AFP/Reuters)