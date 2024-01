Angriffe auf Huthi-Miliz Iran fordert USA und Großbritannien auf, den „Krieg gegen Jemen sofort zu beenden“

Der Iran hat die USA und Großbritannien aufgefordert, ihre Angriffe auf die von Teheran unterstützte Huthi-Miliz im Jemen „sofort“ einzustellen. „Wir warnen Amerika und Großbritannien, den Krieg gegen Jemen sofort zu beenden“, sagte der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian am Montag auf einer Pressekonferenz in Teheran mit seinem indischen Kollegen Subrahmanyam Jaishankar.

Die Huthi würden „israelische Schiffe oder Schiffe, die zu israelischen Häfen fahren, blockieren“, solange der Konflikt im Gazastreifen andauere.

Die USA und Großbritannien hatten in der Nacht zum Freitag als Reaktion auf die wochenlangen Attacken der Huthi auf Handelsschiffe im Roten Meer Stellungen der Miliz im Jemen bombardiert. Sie nahmen dabei knapp 30 Ziele ins Visier.

Ein vom britischen Verteidigungsministerium veröffentlichtes Bild zeigt einen RAF Typhoon, der von der RAF Akrotiri abhebt, um sich der US-geführten Koalition anzuschließen, die Luftangriffe auf militärische Ziele im Jemen durchführt. © Sgt Lee Goddard / MOD / AFP

In der folgenden Nacht griffen die USA dann nach eigenen Angaben eine Radaranlage der Huthi an. Die Huthi-Miliz sprach am Wochenende von weiteren Angriffen; die USA erklärten aber, keine solchen Angriffe verübt zu haben.

Die dem Iran nahestehenden Huthi hatten ihre Serie von Raketen- und Drohnenangriffen im Roten Meer nach Beginn des Krieges zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas am 7. Oktober gestartet.

Die schiitischen Rebellen sehen sich als Teil der gegen Israel gerichteten selbsternannten „Achse des Widerstands“, zu der auch die Hamas gehört. Nach eigenen Angaben zielen die Huthi-Angriffe auf Schiffe mit Verbindung zu Israel.

Die Angriffe schürten die Befürchtung, dass sich der Krieg zwischen Israel und der Hamas auf die gesamte Region ausweiten könnte. Washington wirft Teheran vor, „maßgeblich an der Planung von Einsätzen gegen Handelsschiffe im Roten Meer beteiligt“ zu sein. Die USA betonten zugleich aber, nicht auf einen bewaffneten Konflikt mit Teheran zusteuern zu wollen. (AFP)