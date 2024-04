Bericht über Abschussrampen in humanitärer Zone Hamas soll von Chan Junis aus Raketen auf Israel abgefeuert haben

Israel hat der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas vorgeworfen, aus einer „humanitären Zone“ im Süden des Gazastreifens Raketen auf Israel abgefeuert zu haben.

Israelische Kampfjets hätten drei Abschussrampen der Hamas in einer solchen Zone im Westen der Stadt Chan Junis gezielt angegriffen und zerstört, teilte die Armee am Montag ab.

Am Sonntag seien drei Geschosse von dem als konfliktfrei designierten Gebiet in Chan Junis aus auf israelische Ortschaften abgefeuert worden, hieß es in der Mitteilung. Sie seien auf offenem Gebiet eingeschlagen.

Bei dem darauffolgenden Angriff der Luftwaffe auf die Abschussrampen seien keine Zivilisten gefährdet worden. Das Gebiet sei zuvor evakuiert worden. Die Hamas äußerte sich zunächst nicht zu den Vorfällen.

Der militärische Arm der Terrororganisation hatte seit Beginn des Gaza-Kriegs vor sechs Monaten immer wieder Raketenangriffe auf israelische Städte und Ortschaften für sich reklamiert.

Genau sechs Monate nach Beginn des Gaza-Krieges hatte Israel am Sonntag überraschend einen Teil seiner Truppen aus Chan Junis zurückgezogen. Die militärischen Strukturen der Hamas in der Stadt seien zerschlagen worden, sagte Verteidigungsminister Joav Galant.

Kurz darauf machten sich die ersten Palästinenser laut israelischen Medienberichten auf, dorthin zurückzukehren. Nach monatelangem Bombardement und schweren Kämpfen zwischen israelischen Truppen und Kämpfern der islamistischen Hamas liegt ein Großteil des Gebiets in Trümmern. (dpa)