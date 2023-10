Europa und der Nahost-Konflikt Wie der Krieg zwischen Israel und der Hamas die Stimmung aufheizt

In der deutschen Hauptstadt brennen israelische Flaggen vor Rathäusern, Molotowcocktails fliegen auf Synagogen, Davidsterne werden auf Wohnhäuser gemalt, das Holocaust-Mahnmal wird eingezäunt und polizeilich geschützt. Im Zuge des neu aufgeflammten Nahost-Konfliktes eskalieren pro-palästinensische Demonstrationen; die Polizei lässt verlauten, dass sie an ihre Belastungsgrenze kommt.

Wie sieht die Lage in anderen europäischen Länder aus? Gibt es Proteste, Ausschreitungen, gar Angriffe auf jüdische Einrichtungen? Wie wirkt sich der Krieg zwischen Israel und der Hamas auf die Innenpolitik aus? Eine Übersicht.

Großbritannien

Im britischen Unterhaus hat der muslimische Ex-Minister Savid Javid diese Woche „eine Welle von Antisemitismus und anderer Hass-Delikte“ beklagt. Tatsächlich ist seit dem Hamas-Angriff auf Israel mit mehr als 1300 Toten und der anhaltenden Bombardierung des Gazastreifens die Zahl antisemitischer Vorfälle auf der Insel in die Höhe geschnellt.

218 antisemitische Straftaten gab es bislang in diesem Monat allein in London; im Vorjahresmonat waren es 15 gewesen.

Am Freitag zog die Londoner Polizei eine erste Oktober-Bilanz: Allein in der Hauptstadt sind in diesem Monat 218 Zwischenfälle von Judenhass aktenkundig geworden. Im vergleichbaren Zeitraum 2022 waren es gerade mal 15. Der Anstieg sei „nicht akzeptabel“, sagte Polizeidirektor Ade Adelekan, die Vorfälle würden genau untersucht.

Zu den vorläufig Festgenommenen zählte ein Mann im Nord-Londoner Stadtteil Camden, der dort Plakate von vermissten Israelis verunstaltet hatte. Im schottischen Glasgow wurde einem Juden die Kippa vom Kopf geschlagen und mit einem Steakmesser zerschnitten. In Bury, einem von vielen Juden bewohnten Vorort von Manchester, bewarfen Jugendliche ein koscheres Restaurant mit Eiern.

350.000 Juden leben in Großbritannien.

Der konservative Premier Rishi Sunak hat den rund 350.000 britischen Juden mehrfach versichert, er werde „vor nichts haltmachen“, um ihre Sicherheit zu garantieren. In überwiegend von orthodoxen Juden bewohnten Vierteln wie Stamford Hill in London zeigt die Polizei demonstrativ starke Präsenz.

Bei der Verfolgung von Hass-Delikten bewegen sich die Strafverfolger allerdings auf schmalem Grat. So sind auch für dieses Wochenende wieder Solidaritätsdemos für Palästina angemeldet, bei denen vergangene Woche Zehntausende von Menschen in mehreren großen Städten zusammenkamen. Wer dort die Flagge Palästinas schwenkt, bleibe unbehelligt, heißt es bei der Londoner Polizei; hingegen würden eindeutige Hamas-Sympathisanten festgenommen.

Sebastian Borger berichtet aus London.

Belgien

Belgien befindet sich derzeit im Alarmzustand. Nach dem islamistischen Terroranschlag am Montag mit zwei Toten sind vor allem in Brüssel die Menschen überaus wachsam geworden. Am Donnerstag machte eine Nachricht wie ein Lauffeuer die Runde, dass ein womöglich bewaffneter Mann mit „grimmigen Augen“ in der Tram beobachtet worden sei. Bis die Polizei eintraf, war der Verdächtige allerdings verschwunden.

Wegen der neuen Kriegssituation im Nahen Osten kommt es hingegen zu keinen nennenswerten Protesten. Eine der größten pro-palästinensische Demonstrationen mit einigen Hundert Teilnehmern fand in Lüttich statt, verlief aber friedlich. Auch in den arabisch geprägten Vierteln von Brüssel ist es ruhig. Vor den jüdischen Einrichtungen wurden allerdings die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt.

Heftigen Streit gibt es allerdings im belgischen Parlament. Die eher linke Regierung wird nach dem Terroranschlag in Brüssel wegen der Migrationspolitik von den sehr rechten flämischen Parteien schwer angegriffen.

Deutlich wird, dass sich die Politik des Landes bereits im heißen Wahlkampf befindet, obwohl die Abstimmung über die Zusammensetzung des Parlamentes erst Anfang Juni 2024 stattfindet. Der amtierende Premierminister Alexander de Croo kontert die Vorwürfe mit der Ankündigung einer Verschärfung der Asylgesetze.

Knut Krohn berichtet aus Brüssel.

Frankreich

Groß ist in Frankreich die Furcht, die Krise in Nahost könne „importiert“ werden. In einer Umfrage äußerten 85 Prozent der Befragten diese Sorge. Präsident Emmanuel Macron warnte, der Krieg drohe die Spaltung der Gesellschaft zu vergrößern, „wenn wir diese Situation schlecht händeln“.

6 Millionen Muslime leben in Frankreich – und 500.000 Juden.

In Frankreich lebt mit rund einer halben Million Menschen die größte jüdische Gemeinschaft Europas. Zugleich wird die Zahl der Muslime auf mindestens sechs Millionen geschätzt.

Seit ein radikalisierter 20-Jähriger vor einer Woche in seiner ehemaligen Schule im nordfranzösischen Arras bei einer Messerattacke einen Lehrer tötete und zwei weitere Personen schwer verletzte, gilt die höchste Terror-Warnstufe „Notfall Attentat“. 7000 zusätzliche Soldaten sind landesweit im Einsatz, um jüdische Einrichtungen und Synagogen, sowie andere sensible Orte wie Schulen oder Bahnhöfe schützen.

327 antisemitische Straftaten gab es in Frankreich seit dem Hamas-Angriff auf Israel.

Aufgrund von zahlreichen Bombenwarnungen mussten unter anderem das Schloss von Versailles, Schulen und Flughäfen mehrmals evakuiert werden. Laut dem Innenministerium kam es in den ersten zehn Tagen nach dem Hamas-Angriff zu 327 antisemitischen Straftaten und 183 Festnahmen in diesem Zusammenhang.

Ein Gericht hob am Donnerstag das Verbot von pro-palästinensischen Kundgebungen auf. Zu einer ersten Veranstaltung am selben Abend in Paris strömten tausende Menschen.

Birgit Holzer berichtet aus Paris.

Italien

In Italien hat der brutale Angriff der Hamas gegen Israel vor allem eine Folge gehabt: Die ohnehin bereits hitzige Diskussion um die irreguläre Einwanderung wurde weiter befeuert. Das liegt nicht zuletzt daran, dass der tunesische Terrorist, der am 16. Oktober in Belgien zwei Menschen getötet hat, im Jahr 2011 in Lampedusa angekommen war. Im selben Jahr war schon sein Landsmann Anis Amri auf der kleinen Flüchtlingsinsel gelandet, der im Advent 2016 auf dem Berliner Breitscheid-Platz ein Massaker mit 13 Toten angerichtet hatte.

Vizepremier Matteo Salvini von der rechtsradikalen Lega sieht sich bestätigt: Mit den Migranten kämen – entgegen den Beteuerungen der Linken – radikale Islamisten und Terroristen ins Land. Auch Regierungschefin Giorgia Meloni erklärte, die Migration sei „eine Gefahr für die Sicherheit Europas“ und drängte Brüssel, die Regeln für Zwangsabschiebungen zu lockern. Seit Anfang des Jahres sind in Italien bereits über 140.000 Bootsflüchtlinge angekommen, darunter ein erheblicher Teil islamischen Glaubens.

Flüchtlinge auf dem Weg nach Lampedusa: Dort war der tunesische Attentäter von Belgien im Jahr 2011 angekommen. © dpa/Oliver Weiken

Konkrete Hinweise auf eine Bedrohung liegen in Italien derzeit aber nicht vor, erklärte Außenminister Antonio Tajani. Auch pro- und anti-israelische Demonstrationen verliefen bisher halbwegs friedlich. Dennoch wurden im ganzen Land die Sicherheitsvorkehrungen massiv verstärkt, auch rund um den Vatikan.

Am Dienstag sind in Mailand zwei mutmaßliche Mitglieder der Terrororganisation „Islamischer Staat“ festgenommen worden. Einer von ihnen hatte auf Social Media Drohungen gegen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni ausgesprochen.

Dominik Straub berichtet aus Rom.

Spanien

Die Hamas-Anschläge und die israelische Reaktion darauf haben in Spanien für Spannungen innerhalb der geschäftsführenden Regierung zwischen Sozialdemokraten und Linken gesorgt.

Anfang der Woche kam es zum diplomatischen Eklat: Die linke Sozialministerin Ione Belarra warf Israel vor, „einen geplanten Genozid“ in den palästinensischen Gebieten durchzuführen. Netanjahu gehöre vor den Internationalen Strafgerichtshof, so Belarra.

10.000 Menschen demonstrierten am vergangenen Sonntag in Madrid gegen Israel.

Die israelische Botschaft reagierte empört: Ein Teil der spanischen Regierung stelle sich auf die Seite der Terroristen, hieß es in einer Mitteilung. Außenminister José Manuel Albares kritisierte die „falschen Behauptungen“ der Botschaft, betonte aber die Freundschaft mit Israel. Für Ministerin Belarra nicht genug: Sie fordert nun den Abbruch der diplomatischen Beziehungen mit Israel.

Die Spannungen mit dem linken Koalitionspartner kommen für Ministerpräsident Pedro Sánchez zu ungünstiger Zeit: Nach der Wahl im Juli versucht der Sozialdemokrat gerade eine Parlamentsmehrheit zu organisieren. Die Linken haben inzwischen die Anerkennung des palästinensischen Staates zur Koalitionsbedingung gemacht.

Seit der Ausweisung der Juden 1492 gab es in Spanien nie wieder eine große jüdische Gemeinschaft. Derzeit leben kaum 45.000 Juden in dem Land. Die Spanier haben laut Umfragen mehr Verständnis für die Palästinenser als für den jüdischen Staat.

Am vergangenen Sonntag demonstrierten etwa 10.000 Menschen in Madrid gegen Israel. Am Mittwoch verbrannten Demonstranten israelische Flaggen vor einer Synagoge in Melilla und riefen: „Israel, Mörder!“ Die Polizei schützte das Gebäude.