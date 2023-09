Früher als geplant Erste Abrams-Panzer offenbar in der Ukraine angekommen

Die Ukraine hat nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj die ersten Abrams-Panzer aus den USA erhalten. „Abrams sind bereits in der Ukraine und bereiten sich darauf vor, unsere Brigaden zu verstärken“, erklärte Selenskyj am Montag im Online-Dienst Telegram.

Die USA hatten der Ukraine im Januar Kampfpanzer vom Typ Abrams zugesagt - weil Deutschland sonst keine Leopard-2-Panzer bereitgestellt hätte, wie der Nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, damals sagte.

Selenskyj zufolge habe ihm sein neuer Verteidigungsminister Umerov von der Lieferung berichtet. Das Verteidigungsministerium sei nun auf der Suche „nach neuen Verträgen und der Ausweitung der Liefergebiete“.

Zuvor berichtete die „New York Times“ über die erste Lieferung von Abrams-Panzern an die Ukraine. Die Zeitung berief sich dabei auf zwei US-Verteidigungsbeamte, die beide anonym bleiben wollten.

Damit seien die Panzer früher als geplant angekommen und könnten von der Ukraine noch in der andauernden Gegenoffensive eingesetzt werden, sagten die Beamten. Wie viele der 31 versprochenen Panzer bereits in der Ukraine angekommen sind, wurde in dem Bericht nicht genannt. (Tsp)