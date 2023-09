Region Saporischschja Ukrainischer General meldet Durchbruch russischer Verteidigungslinien im Süden

Bei ihrer Gegenoffensive hat die ukrainische Armee nach Angaben ihres verantwortlichen Generals die russischen Verteidigungslinien im Süden des Landes durchbrochen. In der Nähe des Dorfes Werbowe in der Region Saporischschja „haben wir einen Durchbruch und wir rücken weiter vor“, sagte Oleksandr Tarnawskiji.

Neben der Erfolgsmeldung vom Süden der Front gestand General Tarnawskiji im US-Fernsehsender CNN zugleich ein, dass der Fortschritt der Gegenoffensive sich langsamer einstelle als erhofft. „Nicht so schnell wie erwartet, nicht wie in den Filmen über den Zweiten Weltkrieg“, sagte Tarnawskiji. Es sei aber wichtig, „diese Initiative nicht zu verlieren“. (AFP)

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Am Donnerstag hatten die ukrainischen Truppen offenbar erstmals die russische Hauptverteidigungslinie im Süden der Ukraine bei Robotyne mit schwerem Gerät überwunden. Wie auf geolokalisierten Aufnahmen zu sehen war, die George Barros vom US-Thinktank „Institute for the Study of War“ (ISW) auf X teilte, hatten die Ukrainer einen Feldweg zwischen Robotyne und Werbowe errichtet, der eine Lücke in dem Schützengraben und den Drachenzähnen darstellt.

Über diesen sollen die Ukrainer Stryker- und Marder-Panzer hinter die Hauptverteidigungslinie gebracht haben. Barros deutete das Vorgehen so, dass sich Kiew auf einen neuen Vorstoß vorbereitet.

Die Hauptverteidigungslinie erstreckt sich über die gesamte, mehrere hundert Kilometer lange Front im Süden und Osten der Ukraine. Sie wird auch „Surowikin-Linie“ genannt, nach dem ehemaligen russischen Oberbefehlshaber Sergej Surowikin, der für die Errichtung im Winter verantwortlich war.

Im Süden ist sie besonders gut ausgebaut, weil Russland dort den Hauptvorstoß der ukrainischen Gegenoffensive erwartet hatte – der auch genau dort vollzogen wurde. (Tsp)