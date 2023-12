Im zweiten Bundesstaat von Vorwahl ausgeschlossen Wird die Entscheidung in Maine gefährlich für Trump?

Erst Colorado – und jetzt Maine. Die Secretary of State (vergleichbar mit einer Innenministerin) des nordöstlichsten Bundesstaates der Vereinigten Staaten, Shenna Bellows, entschied am Donnerstag, Donald Trump wegen seiner Beteiligung am Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 von der republikanischen Vorwahl auszuschließen.