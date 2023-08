Kaum Essen, keine Medizin Nigers Junta quält den gestürzten Präsidenten

Er galt als Hoffnungsträger für sein Land und Westafrika, nun ist er Geisel der Militärjunta: Seit dem Putsch im Niger vor gut zwei Wochen wird Präsident Mohamed Bazoum gefangen gehalten.

Der 63-Jährige und seine Familie würden unter „unmenschlichen“ Bedingungen in ihrer Residenz eingesperrt – ohne fließendes Wasser, ohne Strom, ohne Zugang zu frischem Essen und ärztlicher Versorgung. Das teilte Bazoums Partei PNDS-Tarayya mit und rief internationale Partner dazu auf, sich für die Freilassung der Gefangenen einzusetzen.

Am 26. Juli hatte die nigrische Präsidialgarde unter General Abdourahamane Tiani die Macht übernommen und die Verfassung ausgesetzt – angeblich, weil der Präsident Tiani an der Spitze der Eliteeinheit ablösen wollte. Später schlossen sich auch die anderen Zweige der Streitkräfte dem Putsch an, verkündeten das „Ende des Regimes“ und lösten alle verfassungsmäßigen Institutionen auf.

Eine solche Behandlung eines demokratisch gewählten Präsidenten ist nicht hinnehmbar. Moussa Faki Mahamat, Vorsitzender der Afrikanischen Union

Die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas stellte ein Ultimatum und drohte mit einer Militärintervention, sollten die Putschisten nicht wieder die Verfassung herstellen und den Präsidenten zurück ins Amt heben.

Nun wird die Drohkulisse gegen die neue Junta weiter verschärft: Auf einem Sondergipfel in Nigerias Hauptstadt Abuja verfügte die Gruppe am Donnerstag die „sofortige“ Aufstellung einer Eingreiftruppe für einen möglichen Einsatz im Niger. Priorität habe aber eine Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung mit friedlichen Mitteln in dem Land.

Um eine Einmischung der Ecowas zu verhindern, greift die Junta jedoch zu drastischen Mitteln und will den gefangenen Präsidenten offenbar als Sicherheitsgarantie einsetzen. Sollten die Nachbarländer versuchen, in den Niger einzumarschieren, würde Bazoum ermordet, wie die Junta offenbar gegenüber der amerikanischen Spitzendiplomatin Victoria Nuland drohte.

Nuland war am Anfang der Woche für einen Blitzbesuch in den Niger geflogen. Die Bitte, Bazoum zu treffen, sei ihr jedoch von den Putschisten verwehrt worden – obwohl dessen Gesundheitszustand offenbar nicht stabil ist.

Inzwischen durfte immerhin US-Außenminister Antony Blinken mit dem gestürzten Staatsoberhaupt telefonieren. „Wir sind äußerst besorgt über seine Gesundheit und seine Sicherheit und die Sicherheit seiner Familie“, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, am Mittwoch im Anschluss daran.

Bazoum ist verheiratet mit Hadiza Mabrouk Bazoum. Sie ist unter anderem Sonderbotschafterin des Programms „More Than A Mother“ der Stiftung des deutschen Unternehmens Merck, welches sich für ein Ende von Kinderehen, Genitalverstümmelung, Missbrauch und Diskriminierung bei Frauen und Mädchen einsetzt. Details zu ihr oder den vier Kindern des Paares sind nicht bekannt.

Der US-Sender CNN berichtet, dass Bazoum inzwischen offenbar in kompletter Isolation gehalten werde und – wenn überhaupt –trockenen Reis und Nudeln bekäme. Die Haftbedingungen scheinen sich zum Ende der Woche noch einmal verschärft zu haben: In mehreren Textnachrichten, die Bazoum CNN zufolge an einen Freund schickte, hieß es, er sei „seit Freitag jeglichen menschlichen Kontakts beraubt“ und niemand versorge ihn mit Nahrung oder Medizin.

Unterdessen unterstützt auch die Afrikanische Union (AU) die von Ecowas gefassten Maßnahmen zur Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung im Niger. Das teilte der AU-Vorsitzende, Moussa Faki Mahamat, am Freitag mit.

Er forderte die sofortige Freilassung Bazoums und aller Mitglieder seiner Familie sowie seiner Regierung: „Eine solche Behandlung eines demokratisch gewählten Präsidenten ist nicht hinnehmbar.“