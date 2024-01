Kiew dementiert Verantwortung Viele Tote nach Beschuss von Markt im russisch besetzten Donezk

Beim Beschuss eines Marktes in der von russischen Truppen besetzten ostukrainischen Stadt Donezk sind nach örtlichen Behördenangaben mindestens 27 Menschen getötet worden. Es gebe auch 25 Verletzte, teilte der Chef der von Russland annektierten Region Donezk, Denis Puschilin, am Sonntag mit. Die Behörden hatten die Angaben zu Toten und Verletzten immer weiter nach oben korrigiert.

Auch einige ukrainische Medien verbreiteten Fotos und Videos von einem verwüsteten Markt. Das russische Staatsfernsehen zeigte Bilder einer schweren Explosion. In den Aufnahmen, deren Echtheit nicht überprüft werden konnte, waren auch auf der Straße liegende Menschen zu sehen.

Der Donezker Bürgermeister Alexej Kulemsin nannte den Beschuss durch die ukrainischen Streitkräfte eine „barbarische Attacke“ auf einen zivilen Bereich der Stadt. Laut Behörden gab es dort kombinierte Artillerieschläge mit großkalibriger Munition. Die russischen Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen und sie haben sich in der Vergangenheit oft als falsch herausgestellt.

Die ukrainischen Streitkräfte dementierten, für den Angriff verantwortlich zu sein. Die Truppen hätten „in diesem Fall keine Kampfhandlungen durchgeführt“, heißt es in einer Pressemitteilung. Russland werde für das Leben von Ukrainern, die getötet wurden, geradestehen müssen, denn „Donezk ist ukrainisch“.

Das russische Außenministerium warf dem „Kiewer Regime“ ein „Kriegsverbrechen“ vor; mithilfe der USA und ihrer Verbündeten sei erneut ein „Terroranschlag gegen die Zivilbevölkerung“ verübt worden. Der Markt in Donezk sei mit den vom Westen gelieferten Waffen aus der ostukrainischen Stadt Awdijiwka beschossen worden, hieß es in der Mitteilung des Ministeriums in Moskau. Auch diese Angaben lassen sich nicht prüfen.

Bei russischen Angriffen auf ukrainische Städte, die oft auch auf zivile Infrastruktur zielen, sind seit Beginn des Krieges tausende ukrainische Zivillisten umgebracht worden. Nach der jüngsten Serie russischer Angriffe auf ukrainische Städte und Dörfer mit zahlreichen Opfern hat Präsident Wolodymyr Selenskyj bekräftigt, dass sich Russland „für all diesen Terror zur Rechenschaft gezogen werden“. Ohne die Entscheidungen Moskaus, die Ukraine zu überfallen, „wären abertausende von Menschen heute noch am Leben“, sagte der ukrainische Staatschef am Sonntag in seiner allabendlichen Videoansprache. (dpa, AFP)