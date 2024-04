Kim liefert Waffen – und Putin Erdöl? „Russland hat sich für ein Bündnis der bösen Länder entschieden“

Beide sind international isoliert, nun helfen sie sich gegenseitig: Mit einem Veto hat Russland im UN-Sicherheitsrat Ende vergangener Woche verhindert, dass die Einhaltung der internationalen Sanktionen gegen Nordkorea weiter überwacht wird.

Die USA, die EU, Südkorea und die Ukraine reagierten empört auf die russische Blockade. Die seit 2006 bestehenden Sanktionen gegen Nordkorea werden damit zwar nicht aufgehoben, aber es bedeutet das Aus für die Mission der UN-Beobachter, deren Mandat Ende April ausläuft.

„Mit diesem Veto untergräbt Moskau den jahrzehntelangen Konsens im Sicherheitsrat zur Verurteilung und Unterbrechung von Nordkoreas Raketen- und Nuklearentwicklung“, sagt George Lopez, der von 2022 bis 2023 selbst Mitglied des Expertengremiums für Nordkorea war. „Es ist ein weiteres Beispiel dafür, dass Russland sich von seinem Rachemotiv gegenüber westlichen Ländern leiten lässt, die Sanktionen wegen seines Einmarsches in der Ukraine verhängt haben.“

Die russische Blockade sei „ein tiefer Sargnagel für die UN als effektive Organisation für globalen Frieden und Sicherheit“. Russlands Bündnis mit der Demokratischen Volksrepublik Korea – und auch mit dem Iran – zeige, dass es bereit ist, die traditionelle multilaterale Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich ins Chaos zu stürzen, um seinen Krieg gegen die Ukraine zu gewinnen. „Russland hat sich also für ein Bündnis unter den Sanktionierten entschieden. Oder für ein Bündnis der bösen Länder, wenn man so will“, so Lopez.

George A. Lopez ist emeritierter Professor des Kroc-Instituts an der Universität von Notre Dame, USA, und war von Mai 2022 bis April 2023 Mitglied des UN-Expertengremiums für Nordkorea.

Moskau handelt auch aus wirtschaftlichem Eigeninteresse: Das UN-Gremium überprüft gerade Berichte, wonach Nordkorea Russland im großen Stil Waffen für den Krieg gegen die Ukraine liefert und gegen die internationalen Sanktionen verstößt, in dem es gegen die Einfuhrbeschränkungen auf Erdöl verstößt und sich von Russland beliefern lässt.

Frederic Spohr leitet seit 2023 das Büro der Friedrich-Naumann-Stiftung in Seoul.

„Es gilt inzwischen als bewiesen, dass Nordkorea Russland mit Waffen beliefert. Mittlerweile haben Experten Trümmerteile von ballistischen Kurzstreckenraketen aus Nordkorea identifiziert, beispielsweise bei einem Angriff auf Kharkiv im Januar“, sagt der Korea-Experte Frederic Spohr hierzu dem Tagesspiegel. Nordkorea werde sich das bezahlen lassen – in Form von technologischer Hilfe oder materiell. Russische Öllieferungen seien eine naheliegende Gegenleistung, so der Leiter der Friedrich-Naumann-Stiftung in Seoul.

Wie die „Financial Times“ berichtet, haben Forscher des britischen Thinktanks Royal United Services Institute Satellitenbilder ausgewertet, um genau das zu belegen. Mindestens fünf nordkoreanische Tanker wurden demnach in diesem Monat bereits eingesetzt, um Öl im Hafen von Wostotschny im Osten Russlands abzuholen.

Die Lieferungen, die am 7. März begannen, sind die ersten dokumentierten direkten Seelieferungen aus Russland, seit der UN-Sicherheitsrat – mit Moskaus Zustimmung – 2017 als Reaktion auf die Atomwaffentests Pjöngjangs eine strenge Obergrenze für Öltransfers verhängt hat. Schmuggel von russischem Öl sei nicht neu, erklärt Frederic Spohr, doch bislang sei der Rohstoff nicht direkt geliefert, sondern auf hoher See von Schiff zu Schiff umgeladen worden.

4 Millionen Barrel Rohöl und 500.000 Barrel raffinierte Produkte darf Nordkorea laut UN-Sanktionen pro Jahr einführen.

„Mit den Waffeneinkäufen und mutmaßlichen Öllieferungen an Nordkorea verstößt Russland gegen Sanktionen, die es einst selbst beschlossen hat, und untergräbt damit die Legitimität des Sicherheitsrates“, sagt Spohr. Denn: Als Veto-Macht kann Russland im Sicherheitsrat nicht sanktioniert werden.

Taskforce soll Öllieferungen verhindern – nur wie?

Aus diesem Grund haben die USA und Südkorea eine neue Taskforce gegründet, die Nordkorea daran hindern soll, UN-Sanktionen zu umgehen und sich Erdöl beschaffen zu können. „Öl ist eine wesentliche Ressource für die nordkoreanische Nuklear- und Raketenentwicklung und seine militärische Position“, heißt es dazu in einer Mitteilung des südkoreanischen Außenministeriums. Bei einem Treffen in Washington am vergangenen Dienstag habe man deshalb Möglichkeiten diskutiert, die illegale Zusammenarbeit zwischen Moskau und Pjöngjang zu unterbrechen.

Hierfür sollen Aktivitäten zur Umgehung der Sanktionen transparent gemacht, weitere Sanktionen verhängt und Akteure aus dem privaten Sektor, ebenso wie andere Länder in der Region, die entweder wissentlich oder unwissentlich Öllieferungen erleichtern, eingebunden werden, erklärte das US-Außenministerium.

Was bekommt der Kreml für das Erdöl?

Ankit Panda, Experte für das nordkoreanische Atomwaffenprogramm bei der Carnegie-Stiftung, hält es für unumstritten, dass Kims Regime Waffen an den Kreml liefert. Dies könne Ersatzteile und Upgrades für seine konventionellen Streitkräfte umfassen, einschließlich Boden-Luft-Raketensysteme und Panzerabwehrwaffen.

Ankit Panda ist Stanton Senior Fellow im Nuclear Policy Program bei der Carnegie Endowment for International Peace in Washington, DC. Er ist Autor von „Kim Jong Un and the Bomb: Survival and Deterrence in North Korea“.

Von diesen Waffenverkäufen profitiert Nordkorea Lopez zufolge nicht nur finanziell und im Austausch für Rohstoffe: Der Handel diene auch der technologischen Weiterentwicklung – und dies sei eine erhebliche Gefahr. „Die an Russland verkauften ballistischen Raketen KN-23 und KN-25 können in der Ukraine unter echten Gefechtsbedingungen gegen die vom Westen gelieferten Luftabwehrsysteme getestet und dann optimiert werden.“ Darüber hinaus sei es durchaus möglich, dass Russland nach dem Kauf dieser Raketen seine eigenen Lenksysteme zur Verbesserung der Genauigkeit oder der Ausweichmöglichkeiten hinzufügt und diese dann an Nordkorea zurückverkaufe.

600 Kilometer weit flog die nordkoreanische Rakete am Dienstag.

Schon jetzt verstärke die engere Kooperation zwischen Nordkorea und Russland die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel, berichtet Frederic Spohr aus Seoul. „Die geopolitische Lage nach dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine spielt Nordkorea in die Hände, es trat zuletzt selbstbewusster und aggressiver auf. Das zeigt sich beispielsweise an den zahlreichen Raketentests in den vergangenen zwei Jahren oder auch die Aufgabe des Ziels einer friedlichen Wiedervereinigung.“

Erst am Dienstag ließ Diktator Kim eine ballistische Mittelstreckenrakete von Pjöngjang ins Japanische Meer, auch Ostmeer genannt, feuern. Die japanische Küstenwache rief Schiffe dazu auf, wachsam zu sein und heruntergefallene Objekte zu melden, ohne sich ihnen zu nähern. Südkoreas Generalstab verurteilte die „Provokation des Nordens (...) aufs Schärfste“.

Spohrs Prognose: Als Reaktion auf die Aggression aus dem Norden werde der Süden ebenfalls weiter aufrüsten und die USA stärker dazu drängen, die nukleare Abschreckung gegenüber Nordkorea glaubwürdig aufrechtzuerhalten oder sogar zu erhöhen. Um die USA zu ausreichend Schutz zu motivieren, könnte Südkorea künftig erwägen, ansonsten eigene Atomwaffen zu entwickeln.