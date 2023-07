„Konstruktiv, aber kompliziert“ US-Gesandter Kerry bewertet Klimagespräche mit China positiv

Die Gespräche zwischen China und USA über den gemeinsamen Kampf gegen die Erderwärmung sind nach Angaben des US-Klimabeauftragten John Kerry „konstruktiv, aber kompliziert“.

Beide Seiten würden sich immer noch mit politischen „Äußerlichkeiten“ einschließlich Taiwan befassen, sagte Kerry am Mittwoch in Peking Reporter:innen. „Wir versuchen, den Prozess, an dem wir jahrelang gearbeitet haben, wieder in Gang zu bringen“.

Kerrys Treffen mit Chinas Spitzendiplomaten Wang Yi und Ministerpräsident Li Qiang sowie dem langjährigen Klimabeauftragten Xie Zhenhua sollen das Vertrauen zwischen den beiden Seiten im Vorfeld der COP28-Klimagespräche in Dubai Ende dieses Jahres wiederherstellen.

„Die Stimmung ist sehr, sehr positiv“, sagte Kerry vor den Gesprächen am Mittwoch. „Wir hatten gestern Abend ein großartiges Abendessen. Wir haben viel diskutiert. Es ist wirklich konstruktiv.“

Mit Kerrys drittem Besuch in China als Klimabeauftragter wird die Klimadiplomatie zwischen den beiden Ländern auf höchster Ebene wieder aufgenommen. Nach dem Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan hatte China die Gespräche ausgesetzt. (Reuters)