Live Krieg in der Ukraine : Habeck zu Besuch in Kiew – Wagner-Gruppe erklärt Einnahme von Bachmut

Russland will Atomwaffen an belarussisch-polnischer Grenze stationieren + Ukraine wehrt Fallschirmjägereinheit ab + Rheinmetall will Waffen der Ukraine in Rumänien reparieren und warten + Der Newsblog.