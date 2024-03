Live „Wir werden jede Region erreichen“ : Israels Verteidigungsminister deutet baldigen Beginn der Rafah-Offensive an

Israel will Gaza „mit humanitärer Hilfe überschwemmen“ + US-Außenminister Blinken ermahnt Israel erneut + Israels Armee will Hamas-Kommandeur in Rafah getötet haben + Der Newsblog.