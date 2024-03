Nach Verleumdungsklage Trump kann Vollstreckung von millionenschwerem Urteil nicht verzögern

In den USA hat am Donnerstag (Ortszeit) ein Bundesrichter den Antrag des ehemaligen Präsidenten Donald Trump zur Aufschiebung der Vollstreckung eines 83,3 Millionen Dollar schweren Urteils im Rahmen der Verleumdungsklage gegen die Schriftstellerin E. Jean Carroll abgelehnt.

„Die derzeitige Situation von Herrn Trump ist das Ergebnis seiner eigenen Verzögerungstaktik“, begründete der US-Bezirksrichter Lewis Kaplan in Manhattan seine Entscheidung.

Trump hatte versucht, die Vollstreckung des Urteils hinauszuzögern und erst am Dienstag seine Anträge auf Abweisung des Urteils eingereicht.

Entscheidung erhöht Druck auf Trump

Richter Kaplan zufolge hätte Trump nicht bis 25 Tage nach dem Urteilsspruch warten sollen, bevor er einen Aufschub beantragt. Die richterliche Entscheidung erhöht nun den Druck auf den ehemaligen US-Präsidenten, die von ihm erwartete Kaution zu zahlen.

Am 26. Januar stimmten die Geschworenen in ihrem Urteil E. Jean Carroll, einer ehemaligen Kolumnistin der Zeitschrift Elle, zu, dass Trump sie im Juni 2019 verleumdet hatte, indem er leugnete, sie Mitte der 1990er Jahre in einer Umkleidekabine des Kaufhauses Bergdorf Goodman in Manhattan vergewaltigt zu haben.

Richter Kaplan machte das Urteil am 8. Februar offiziell und gab Trump 30 Tage Zeit, um eine Kaution von 24,5 Millionen Dollar zu hinterlegen oder Bargeld zu beschaffen, während er in Berufung geht. Trump habe außerdem nicht gezeigt, dass er einen „irreparablen Schaden“ erleiden könnte, wenn er eine Kaution hinterlegen müsste.

Trumps Anwälte und eine Sprecherin reagierten nicht sofort auf die Bitte um eine Stellungnahme. Carrolls Anwältin lehnte eine Stellungnahme zu diesem Sachverhalt ab. (Reuters)