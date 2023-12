Neues „Militärdistrikt Leningrad“ geplant Putin will Militärpräsenz an Grenze zu Finnland erhöhen

Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine stärkere Militärpräsenz im russisch-finnischen Grenzgebiet angekündigt und diesen Schritt mit dem Nato-Beitritt Finnlands begründet.

Moskau werde im Nordwesten des Landes den „Militärdistrikt Leningrad“ einrichten und dorthin eine „gewisse Anzahl an Einheiten“ verlegen, sagte Putin in einem am Sonntag im russischen Staatsfernsehen ausgestrahlten Interview. Dem Westen warf Putin vor, das zuvor bündnisneutrale Finnland in die Nato „hineingezogen“ zu haben.

Putin: Finnlands Nato-Beitritt schafft „Probleme“

Finnland war dem Militärbündnis im April 2023 beigetreten, nachdem es den Beitritt infolge der im Februar 2022 begonnen russischen Militäroffensive in der Ukraine beantragt hatte.

Putin sagte nun, Finnland und Russland hätten zuvor „keine Streitigkeiten“ gehabt, sämtliche Gebietsfragen seien „seit Langem geklärt“. Der Nato-Beitritt Finnlands werde nun aber „Probleme“ schaffen.

Putin: Russland habe kein Interesse an Nato-Angriff

Jüngste Warnungen des US-Präsidenten Joe Biden vor einem russischen Angriff auf die Nato nach einem Sieg über die Ukraine bezeichnete Putin als „völligen Unsinn“.

Biden hatte gesagt, Russland werde ein Nato-Mitglied angreifen, sollte es die Ukraine besiegt haben. Einen Beweis dafür hatte Biden nicht erbracht. „Das ist völliger Unsinn - und ich denke, Präsident Biden weiß das“, sagte Putin dazu im Interview.

Es sei nur ein Versuch Bidens, seine „fehlerhafte Politik“ gegenüber Russland zu rechtfertigen. „Russland hat keinen Grund, kein Interesse – kein geopolitisches Interesse, weder wirtschaftlich, politisch noch militärisch –, mit Nato-Ländern zu kämpfen.“

Finnland kündigt erneute Grenzschließung an

Finnland und Russland teilen eine 1340 Kilometer lange Landgrenze. Die Beziehungen zwischen beiden Staaten sind sehr angespannt.

Am vergangenen Donnerstag hatte Finnland die erneute Schließung sämtlicher Grenzübergänge zu Russland angekündigt. Helsinki wirft Moskau vor, Migranten absichtlich zu seinem westlichen Nachbarn weiterreisen zu lassen, um diesen zu destabilisieren, was Russland bestreitet. (AFP, Reuters)