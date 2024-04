Podcast als Wahlkampfhilfe für die AfD Trumps Ex-Stratege möchte sich in deutsche Politik einmischen

Steve Bannon, der ehemalige Chefstratege und Wahlkampfmanager von Donald Trump, möchte seinen rechtsnationalen Podcast „War Room“ nach Deutschland bringen. Das berichtet der „Spiegel“ nach einem Gespräch mit ihm.

Er möchte „den War Room in deutscher Sprache herausbringen“ und damit wohl den Wahlkampf der AfD unterstützen. Noch habe er allerdings keinen deutschsprachigen Moderator für die deutsche Version „War Room Berlin“.

Der Podcast ist in den USA einer der erfolgreichsten politischen Podcasts und Quelle von gezielten Falschinformationen sowie Sprachrohr der ultrarechten „Make America Great Again“ Bewegung.

Der 70-Jährige sei selbst großer Sympathisant der AfD, sagte er dem „Spiegel“. Er gehe davon aus, dass die Umfragewerte der Partei auf 50 bis 60 Prozent steigen könnten.

Bannon akzeptiert Joe Biden nicht als Präsident und behauptet, dass Donald Trump 2020 der Wahlsieg geklaut wurde. Er gehe davon aus, dass Trump die Wahl diesen Herbst gewinnen werde und sehe dann Deutschland in der Pflicht, mehr in Verteidigung und weniger in Soziales zu investieren.

Die USA würden dann nicht länger für die europäische Sicherheit garantieren, sagte Bannon dem „Spiegel“: „Wir Amerikaner haben verstanden, welchem Schwindel wir aufgesessen sind: Ihr finanziert ein großartiges soziales Netz mit einer guten Krankenversicherung und bezahlt Leute dafür, dass sie früher in Rente gehen? Und die amerikanischen Arbeiter sollen für eure Verteidigung aufkommen?“ (Tsp)