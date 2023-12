Politologin zur Weltklimakonferenz in Dubai „Die Gefahr von Greenwashing ist hoch“

Frau Spilker, die derzeitige COP findet in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) statt. Kein Land emittiert pro Kopf mehr als der Golfstaat. Ist Dubai als Austragungsort dennoch richtig, da man die Welt zusammenbringen muss?

Ich bin in dieser Frage hin- und hergerissen. Einerseits ist es absurd, dass ein Staat, der so massiv in Öl- und Gasgeschäfte investiert, eine Klimakonferenz austrägt. Die Gefahr von Greenwashing ist sehr hoch.