„Raketen gegen das Volk“ So stark erschüttern Explosionen die Ukraine in der Silvesternacht

In der Silvesternacht wurde in der gesamten Ukraine Luftschutzalarm ausgelöst. In vielen Regionen wurden Explosionen registriert. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs feuerte Russland 20 Marschflugkörper ab, von denen 12 vom ukrainischen Militär abgeschossen wurden. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe wurden in der Silvesternacht 45 Drohnen zerstört.

Nicht nur in der ukrainischen Hauptstadt Kiew kam es zur Zerstörung der zivilen Infrastruktur in vier Stadtteilen. Auch in Cherson, Chmelnyzkyj, Saporischschja und Mykolajiw kam es zu Explosionen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj betonte in einer Ansprache, dass „die Nichtmenschen, die in der Silvesternacht mehrere Wellen von Raketenangriffen auf das Volk gestartet haben, sicher verlieren werden“.

„Raketen gegen das Volk. Genau, gegen das Volk. Die Untermenschen haben es getan, die Untermenschen werden verlieren. Und das wissen wir beide. Die Terroristen können das nicht mehr ändern. Sie haben so zugeschlagen an Ostern, an Weihnachten, an Silvester. Sie nennen sich Christen, sie sind sehr stolz auf ihre Orthodoxie. Aber sie stehen hinter dem Teufel. Sie sind für ihn und mit ihm“, sagte Selenskyj.

Kiew und Umgebung

In der Silvesternacht griff das russische Militär Kiew mit Kamikaze-Drohnen Kiew an. Kirill Timoschenko, stellvertretender Leiter der ukrainischen Präsidialverwaltung, nannte in seinem Telegram-Kanal die Zahl der durch den Beschuss am 31. Dezember und in der Silvesternacht verletzten und getöteten Einwohner. Bis 9 Uhr am 1. Januar seien 50 Menschen verwundet und zwei getötet worden, sagte er.

Alexej Kuleba, Chef der Kiewer Regionalverwaltung, schrieb in seinem Telegram-Kanal, dass das Ziel der russischen Drohnen die Energieinfrastruktur sei. „Vorläufig gibt es keine Verletzten. Es gibt Schäden an dem Infrastrukturobjekt. Die ganze Nacht über arbeiteten die Rettungsdienste am Schadensort.“

Gebiet Cherson

In den vergangenen 24 Stunden eröffneten russische Besatzer 40 Mal das Feuer in der Region Cherson, eine Person wurde getötet, eine weitere verletzt.

Nach Angaben der Präsidialverwaltung hätten die Besatzer auch in der Silvesternacht nicht aufgehört, die Stadt zu beschießen. Mehr als 700 Fenster seien eingeschlagen worden. Bei einem weiteren russischen Beschuss sei eine Person getötet und eine verletzt worden.

Auch die Gebäude des regionalen Kinderkrankenhauses seien durch den Beschuss beschädigt worden. Das Krankenhauspersonal habe sieben Kinder, vier Erwachsene und 38 Angestellte in den Keller evakuiert, bevor die Rettungskräfte eintrafen. Feindliche Granaten hätten auch kritische Infrastruktur, Privat- und Wohngebäude getroffen.

Gebiet Mykolajiw

Der Bürgermeister von Mykolaiv, Alexander Senkevich, berichtete, dass infolge des Beschusses zwei Wohngebäude vollständig zerstört und 12 beschädigt worden seien (Fenster, Türen und Dächer herausgeschlagen). Außerdem soll ein Feuer auf dem Gelände einer Garagengenossenschaft ausgebrochen sein.

Das Feuer auf einer Fläche von etwa 150 Quadratmetern wurde von Rettungskräften des Staatlichen Rettungsdienstes der Ukraine gelöscht. Eine weitere Rakete schlug in der Nähe der Fahrbahn ein. Der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Mykolaiv, Vitaly Kim, berichtete, dass sechs Menschen durch feindlichen Raketenbeschuss verletzt wurden.

Saporischschja

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Alexander Starukh, meldete offiziell den Raketenbeschuss von Saporischschja. „Als Folge des Raketenbeschusses um etwa 14 Uhr wurden zwei private Wohnhäuser teilweise zerstört, etwa acht weitere beschädigt. Als Folge der Explosion wurden verletzt: ein Mann, zwei Frauen (eine von ihnen ist schwanger) und ein Kind. Ein Mädchen, geboren 2008, liegt in kritischem Zustand auf der Intensivstation.“

Gebiet Chmelnyzkyj

Bei nächtlichem Beschuss in der Region Chmelnyzkyj wurden sieben Menschen verletzt. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Region Chmelnyzkyj, Sergej Gamalij, mit. Nach Angaben von Gamaliy wurde ein Teil der Stadt Chmelnyzkyj durch den Beschuss stromlos. Er wies darauf hin, dass unmittelbar nach dem Luftangriffsalarm Spezialisten mit der Durchführung von Maßnahmen begannen.

Der ukrainische Luftraum wurde durch NASAMS zuverlässig geschützt

Ukrainische Luftverteidigungsspezialisten haben sich mit dem Luftverteidigungssystem NASAMS vertraut gemacht, das in der Nacht zum 1. Januar 2023 iranische Kamikaze-Drohnen „mit Perfektion“ vernichtet hat.

Nach Angaben von Oberst Juri Ignat, einem Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, hatten die Soldaten kaum Zeit, die NASAMS nachzuladen. In Anbetracht der Anzahl der abgefeuerten Raketen wirkte die amerikanische Ausrüstung wie Artillerie.

Die Ukrainer feierten das neue Jahr und lobten die Armee

Trotz der Luftangriffe feierten die Ukrainer das neue Jahr, obwohl sie wegen der Sirenen und Explosionen nicht miteinander telefonieren oder Grüße versenden konnten.

Die Kiewer Medienexpertin Larisa Mudrak gratulierte auf ihrer Seite im sozialen Netzwerk ihren Landsleuten zum neuen Jahr und wünschte ihnen Liebe und Sieg: „Wir wissen bereits, was im Jahr 2023 passieren wird. Wir wollen ihm mit geradem Rücken begegnen. Denn wir alle haben Flügel. Der Schmerz wird nicht verschwinden. Ich erwarte nicht, dass er verschwindet. Wir werden nichts vergessen. Das können wir nicht. Und unsere Kinder werden es auch nicht vergessen. Es ist im Herzen. Es ist im Gehirn. In der Seele. Unter der Haut. Zuerst der Sieg. Gerechtigkeit. Und dann Frieden. Frohes neues Jahr, meine Ukraine!“

Die Physiotherapeutin Oksana Slinko aus Lemberg wünscht sich, dass mit dem neuen Jahr die Finsternis, das Böse in der Welt, das Leid und der Krieg verschwinden, und Putin. „Wir werden die Welt verändern und als die stärkste und mutigste Nation in die Geschichte eingehen, eine Nation der Güte, der Liebe, des Lichts und eine Nation der Gewinner.“

Lilia Mlynarych, Präsidentin des Koktebel Jazz Musikfestivals aus Dnipro, bedankte sich bei den Streitkräften, den Luftverteidigungsspezialisten, den ukrainischen Bekannten und Fremden und schrieb: „Liebt die Ukraine, wie ihr die Sonne liebt.“

Katerina Shtanko, eine weltberühmte ukrainische Künstlerin, zeichnete einen unbesiegbaren Hasen, das Symbol des Jahres 2023 nach dem chinesischen Kalender. Unter dem Bild gratulierte die Künstlerin ihren Landsleuten und schrieb: „Jetzt fällt sie, jetzt geht sie auf, aber wir feiern! Lasst uns alle gemeinsam einen wichtigen Wunsch äußern! Möge das Jahr des Wasserhasen für uns das Jahr des Sieges sein!“

