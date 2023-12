Raketen, Marschflugkörper, Drohnen Ukraine erlebt „massivsten Luftangriff“ durch Russland seit Kriegsbeginn

Luftalarm im gesamten Land: Russland hat nach Angaben aus Kiew den „massivsten Luftangriff“ auf die Ukraine seit Kriegsbeginn verübt. Am Freitag kamen der ukrainischen Luftwaffe zufolge 158 Raketen und Kampfdrohnen gegen das Land zum Einsatz. Der ukrainische Oberbefehlshaber Waleryj Saluschnyj sprach von 122 Raketen und Marschflugkörpern sowie von 36 Drohnen. Die Flugabwehr habe über 70 Prozent davon abfangen können. Es gab Luftalarm in der gesamten Ukraine.

Der Angriff der Truppen des russischen Machthabers Wladimir Putin erfolgte dabei demnach in mehreren Wellen aus verschiedenen Richtungen und unter Einsatz strategischer Bomber. Bei der heftigsten russischen Angriffswelle der vergangenen Monate wurden nach Angaben von Innenminister Ihor Klymenko mindestens zwölf Menschen getötet und mehr als 70 verletzt.

Klymenko gab an, allein in der Region Dnipropetrowsk seien bei den Angriffen fünf Menschen getötet worden. Zwei weitere Menschen wurden demnach in Odessa getötet, zwei in Kiew und jeweils ein Mensch in Lwiw, Saporischschja und Charkiw. Dnipropetrowsks Gouverneur Serhij Lysak erklärte, fast 15 Menschen seien in der Region verletzt worden.

Hasserfüllte Welle von Angriffen auf Wohngebiete der Ukraine. Denise Brown, humanitäre UN-Koordinatorin für die Ukraine

In der Hauptstadt Kiew und in Odessa wurden nach Angaben der örtlichen Behörden zahlreiche Menschen verletzt. In der Stadt Charkiw im Nordosten der Ukraine wurden nach Behördenangaben acht Menschen verletzt.

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko teilte auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit, eine als Luftschutzraum genutzte U-Bahn-Station sei beschädigt worden. Laut der Stadtverwaltung geriet ein Wohngebäude durch herabstürzende Trümmer in Brand. Auch eine Lagerhalle stehe in Flammen.

Ministerpräsident Denys Schmyhal warf Russland vor, nicht nur die Energie-, sondern auch die soziale Infrastruktur ins Visier zu nehmen. Berichten zufolge sollen auch Kliniken und Einkaufszentren getroffen worden sein.

Ukraine meldet Stromausfälle im Norden und Süden

Nach dem massiven russischen Luftangriff ist es nach Angaben der Regierung in Kiew in vier ukrainischen Regionen zu Stromausfällen gekommen. Betroffen davon seien der Norden und Süden des Landes, teilt das Energieministerium mit.

Die polnische Armee meldete, dass ein Flugobjekt am Morgen aus Richtung der ukrainischen Grenze in den polnischen Luftraum eingedrungen sei. Um was für einen Flugkörper es sich handelte, sei nicht bekannt, erklärt das Einsatzkommando auf der Plattform X. Russlands massive Luftangriffe zielten auch auf die westukrainische Stadt Lwiw, die nahe der Grenze zu Polen liegt.

Die humanitäre UN-Koordinatorin für die Ukraine, Denise Brown, sprach von einer „hasserfüllten Welle von Angriffen auf Wohngebiete der Ukraine“.

Die Angriffe seien ein „weiteres inakzeptables Beispiel für die schreckliche Realität“, mit der das ukrainische Volk konfrontiert sei, und die das Jahr 2023 „zu einem weiteren Jahr enormen Leids gemacht“ habe, erklärte Brown auf X. Die Ukraine wehrt seit mehr als 22 Monaten eine russische Invasion ab. (dpa, AFP, Reuters)