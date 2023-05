Serbische Fronten Aufruhr im Kosovo

Auf einem kleinen Flecken Erde streiten sich zwei Gruppen um große Fragen. Fragen jedenfalls, die für die Streitenden starke Relevanz haben. Andernorts, in Berlin, in Brüssel, in Washington, würde man gerade jetzt nur zu gern auf diesen Konflikt verzichten, in dem es um den Zankapfel Kosovo geht.

Dieser Tage flogen im Norden des Balkanstaates Steine und Flaschen, Schüsse fielen, Autos brannten. Empört protestierte die überwiegend ethnisch serbische Bevölkerung kleiner Ortschaften gegen die Wahl ethnisch albanischer Bürgermeister. Dazu hatten die ethnischen Serben freilich selber beigetragen, denn sie hatten die Kommunalwahlen boykottiert.

Albin Kurti, Regierungschef des Kosovo, schickte Polizei, um die Bürgermeister vor serbischem Zorn zu schützen. Während KFOR-Soldaten deeskalieren wollten, wurden Dutzende von ihnen attackiert und verletzt. Indes droht Serbien mit militärischem Eingreifen, ruft Washington Kurti zu Mäßigung auf, und Brüssel fleht um Dialog.

Auf dem kleinen Flecken Erde glüht die jüngere Geschichte nach. 1999 hatte Serbiens Armee versucht, die gesamte ethnisch albanische Bevölkerung seiner südlichen Provinz Kosovo zu vertreiben. Es war der letzte der jugoslawischen Zerfallskriege, in denen Serbien die Suprematie über Titos Erbe erzwingen wollte.

Nahezu eine Million Menschen flohen damals aus dem Kosovo, es gab tausende Tote, Massengräber, Kriegsverbrechen. Erst eine Intervention der Nato, von der Uno nicht mandatiert, beendete die „ethnische Säuberung“.

Kosovo ist ein politisches Provisorium

Seither fließen Milliarden in die Brüsseler Mission für Rechtsstaatlichkeit EULEX und die KFOR-Friedenstruppen, an denen sich auch Deutschland beteiligt. Und seither blieb es in der Region einigermaßen ruhig. Doch der Kosovo, das zeigt sich gerade dramatisch, ist ein politisches Provisorium, in dem es schnell brodelt.

Weder Serbien noch viele der rund 120 000 im Kosovo lebenden Serben erkennen Kosovo als Staat an. 2008 erklärte das Gebiet mit heute 1,8 Millionen Einwohnern per Referendum seine Unabhängigkeit vom großen Bruder in Belgrad. Anerkannt wurde das von 22 Staaten der EU, darunter, etwas widerwillig, auch von Deutschland.

Serbien, das sich nach den Fleischtöpfen von Brüssel sehnt, will EU-Mitglied werden, klammert jedoch am Kosovo fest - und feiert weiter seine traditionelle Sympathie für Russland. Daran haben auch Annalena Baerbocks mahnende Worte an Präsident Aleksandar Vućić 2022 bislang nichts geändert. Offenbar braucht es deutlichere diplomatische Vorstöße.

Unverhohlen verbreiten beliebte serbische Sender wie „Happy TV“ und „Pink TV“ Propaganda für Putin, und Vućić zeigt sich auch kaum beeindruckt von den Tausenden, die derzeit gegen seinen Nationalismus und die Verherrlichung von Gewalt auf die Straße gehen. Fest steht: Die ganze Region, kann nicht zur Ruhe kommen, solange das Provisorium existiert.

Vućićs Trumpf, so scheint es, sind mächtige, weltpolitische Akteure, die Serbiens Anspruch auf das Kosovo gutheißen, etwa China, Russland, Indien, Südafrika, Brasilien. Sie alle erkennen die Eigenstaatlichkeit des Kosovo nicht an, wobei es ihnen weniger um die Bevölkerung geht, als um ein nachholendes Signal zur damaligen Nato-Intervention – in Miniatur eine typische Volte des neuen Kalten Krieges.

Aber Vućićs Trumpf ist auch die Zögerlichkeit und Uneindeutigkeit eines Europa, das ihm - noch - erlaubt, die ethnischen Serben des Kosovo als Geiseln eines gewaltaffinen Nationalismus zu verwenden, der auf das 19. Jahrhundert zurückgeht. Solange kann der Präsident auch leichter die Front im Inneren ignorieren, die vielen Landsleute, die Zivilität und Demokratie fordern.

Dialog, ohne Frage, tut Not. Beide Seiten müssen im Fall Kosovo bessere Kompromisse finden. Doch kein Weg führt an der politischen Erkenntnis vorbei, die unmissverständlich kommuniziert werden sollte: Serbien muss dieses Stück einstigen Territoriums loslassen. Erst dann kann sich die ethnisch serbische Bevölkerung in das Land einfügen. Und eines Tages, so die Hoffnung, wählen sie dort alle nicht mehr „ethnisch“, sondern politisch, als Demokratinnen und Demokraten.