Tag 512 der Ukraine-Invasion Wagner-Kommandeur veröffentlicht Zahlen zu eigenen Verlusten

Nachdem es in den vergangenen Tagen etwas ruhiger um die Wagner-Gruppe geworden war, sorgte die Söldnerformation in den vergangenen Tagen wieder vermehrt für Schlagzeilen. Da war einmal ihr Boss Jewgeni Prigoschin, der sich in schmutziger Unterwäsche – und lebendig, weshalb das Bild Aufsehen erregte – auf einem Feldbett zeigte. Aktuell ist außerdem ein Video aufgetaucht, in dem Prigoschin über die Militärs in Moskau schimpft und die Kriegsführung in der Ukraine eine „Schande“ nennt. Der Wagner-Chef bleibt sich also auch nach der gescheiterten Meuterei treu.

Und da sind die Aktivitäten der nach Belarus ins Exil gegangenen Wagner-Kämpfer. Sie bilden dort zurzeit weißrussische Eliteeinheiten aus. Polen, das eine Grenze mit Belarus hat, reagierte alarmiert und verstärkte den Grenzschutz.

Wie viele Wagner-Kämpfer derzeit schon in Belarus sind, ist unklar. Anhaltspunkte gibt es allerdings. Da sind einmal Satellitenbilder aus Tsel, einer Ortschaft rund 70 Kilometer südlich von Minsk, die der Militärexperte Konrad Muzyka analysiert hat. Sie zeigen ein Camp von Wagner mit mehr als 300 Zelten, das mehr als 6000 Soldaten Platz bietet. Zudem sind auf den Bildern zahlreiche Busse und mehr als 100 Trucks zu erkennen, die auch großes militärisches Gerät transportieren können.

Ein weiterer Anhaltspunkt sind Zahlen, die einer der Wagner-Kommandeure unter dem Kampfnamen „Marx“ über den wagnereigenen Telegram-Kanal veröffentlichte (Quelle hier). Sie zeigen auch den enormen Blutzoll, den die Gruppe – und Russland allgemein – im Kampf in der Ukraine zuletzt bezahlt hat. Erstmals beziffert damit auch ein hochrangiges Wagner-Mitglied die eigenen Verluste. Demnach sind insgesamt auf Seiten von Wagner

rund 22.000 Soldaten in der Ukraine gefallen. Zum Vergleich: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach Anfang Juli von 21.000 Toten, die US-Geheimdienste im Februar von knapp 10.000.

Rund 40.000 Wagner-Kämpfer wurden laut „Marx“ verletzt...

...und rund 10.000 werden wohl jetzt nach Belarus versetzt.

Insgesamt haben 78.000 Männer für Wagner in der Ukraine gedient, davon 49.000 Sträflinge. Prigoschin hatte schon Ende Mai erklärt, dass 10.000 der Sträflinge in der Ukraine gestorben seien.

Einige Tausend Kämpfer, so schreibt „Marx“ in seinem Post, würden sich jetzt erholen und „Ferien“ machen.

„Marx“ widersprach in seinem Post auch Angaben eines russischen Abgeordneten, wonach nach der Meuterei mehr als 30.000 Wagner-Kämpfer einen Vertrag mit dem russischen Verteidigungsministerium unterschrieben hätten. „Das ist nur möglich, wenn auch die Toten unterschrieben haben“, kommentierte er.

