Tag 560 der Ukraine-Invasion Die US-Armee würde wohl gar nicht erst versuchen, die russischen Minenfelder zu überwinden

Aus verschiedenen US-Ministerien kam in den vergangenen Wochen viel Kritik an der ukrainischen Gegenoffensive. Sie sei nicht fokussiert genug, hieß es unter anderem. Gemeint war, dass die Ukrainer an vielen Stellen gleichzeitig angreifen und zusätzlich im Nordosten beträchtliche Kräfte aufbieten, um eine russische Kleinoffensive zu bremsen. Besser wäre es, so die US-Offiziellen, wenn die Ukraine alle Kräfte auf einen Durchbruch an einer Stelle konzentrieren würde; auch wenn an anderer Stelle dafür Gebiete verloren gehen.

Die Kritik an dieser Kritik folgte prompt, von ukrainischen Politikern, Militärs und einigen westlichen Experten. Ihr Argument: Die Kritiker hätten gut reden. Die Ukrainer müssten so kämpfen, wie es der Situation angemessen sei. Es gebe keine Luftüberlegenheit und auch nicht genug Artillerie und Minenräumgerät, um schnell Verteidigungsstellungen zu überwinden. Mit einem Kriegseinsatz der Nato sei die Situation nicht zu vergleichen.

Ein interessantes und durchaus wichtiges Detail in Bezug auf die Minenfelder, durch die sich die Ukrainer buchstäblich Schritt für Schritt durchtasten müssen: Laut der US-Militärdoktrin für den Umgang mit Minenfeldern, würden die Minenfelder in der Ukraine als undurchdringlich eingestuft. Sprich: Normalerweise würde man es gar nicht erst versuchen, sie zu überwinden.

Konkret wird ein Minenfeld ab 1,1 Minen pro Quadratmeter als ein Blockademinenfeld eingestuft. Es soll den Gegner aufhalten, auf einen anderen Weg lenken, wo er verwundbar für die gegnerischen Angriffe ist. Laut Oleksij Danilow, Vorsitzender des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, liegt die durchschnittliche Minendichte an der Front zwischen drei und fünf Minen pro Quadratmeter. Manchmal stapeln die Russen gleich drei Minen aufeinander, um eine höhere Sprengwirkung zu erzielen. Manchmal sind unter den Minen noch Handgranaten versteckt, um die Räumung zu erschweren.

Als „Wahnsinn“ bezeichnete Danilow die Arbeit der Minenräumer. Und trotz der Widrigkeiten, ist sie auch erfolgreich, was die Fortschritte der ukrainischen Truppen in den vergangenen Tagen zeigen. Allein, schnelle Erfolge sind so nicht zu erzielen.

