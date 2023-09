Taipeh hält sich Reaktion offen Vor der Küste Taiwans wurden 35 chinesische Kampfflugzeuge gesichtet

Vor Taiwan sind am Mittwoch Dutzende chinesische Kampfflugzeuge gesichtet worden. Insgesamt entdeckte Taipeh eigenen Angaben zufolge 35 chinesische Kampfjets vor seiner Küste. Einige der Jets seien anschließend zu Militärmanövern im Westpazifik zum chinesischen Flugzeugträger „Shandong“ weitergeflogen, teilte das Verteidigungsministerium in Taipeh mit.

Dazu veröffentlichte das Ministerium ein undatiertes Foto, auf dem „Shandong“ von einem taiwanischen Kriegsschiff beobachtet wird. Die Streitkräfte beobachteten die Lage, hieß es weiter. Flugzeuge, Marineschiffe und landbasierte Raketensysteme hielten sich bereit, um gegebenenfalls „auf diese Aktivitäten zu reagieren“.

Chinas östliches Kommando, das Übungen in der Umgebung Taiwans organisiert, erklärte am Mittwoch, eine „Lufteinheit“ habe kürzlich eine Übung mit einer Reichweite von „Tausenden Kilometern“ ausgeführt. Taiwan selbst wurde dabei nicht erwähnt. Am Wochenende hatte China erklärt, es habe seine Streitkräfte nach der Durchfahrt eines US-Marineschiffs und einer kanadischen Fregatte „in ständige Alarmbereitschaft“ versetzt.

Zum Ärger Pekings entsandten die USA und ihre westlichen Verbündeten in jüngster Zeit wiederholt Schiffe in die Straße von Taiwan sowie in das Südchinesische Meer, ein umstrittenes und für die Anrainerstaaten strategisch und wirtschaftlich enorm wichtiges Seegebiet. Nach US-Ansicht handelt es sich in beiden Fällen um internationale Gewässer.

Seit der politischen Spaltung zwischen Festlandchina und Taiwan im Jahre 1949 betrachtet Peking die demokratische Insel als abtrünniges Gebiet, das es wieder mit dem Festland vereinigen will. In den vergangenen Jahren hat die Präsenz chinesischer Kriegsschiffe und Armeeflugzeuge rund um Taiwan deutlich zugenommen. (AFP)