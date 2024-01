Trump, Gentechnik und die AfD Das sind die wichtigsten Fragen für das neue Jahr

Was droht, wenn Trump 2024 die US-Wahl gewinnt?

Mehr als einmal hat er mit dem Austritt der USA aus der Nato gedroht, dazu kommen Gedankenspiele, wie lange er als Diktator regieren könnte: Der frühere US-Präsident Donald Trump will am 5. November 2024 wiedergewählt werden und zurück ins Weiße Haus einziehen. Experten analysieren die Folgen für die US-Demokratie, die Ukraine, das westliche Bündnis und die Sicherheit Deutschlands und Europas.

Will wieder an die Macht kommen: Der frühere US-Präsident Donald Trump. © dpa/Mary Altaffer

Was passiert, wenn die AfD bei den Wahlen im Osten als Sieger hervorgeht?

In jüngsten Umfragen wird die AfD in Sachsen bei 35 Prozent, in Brandenburg bei 27 Prozent taxiert. Wenn 2024 in den drei Bundesländern ein neuer Landtag gewählt wird, kann es sein, dass die Rechtspopulisten als stärkste Kraft hervorgehen.

In Thüringen wäre selbst ein Ministerpräsident namens Höcke ist nicht mehr undenkbar. Die Folgen für Deutschland und die Ampel-Regierung wären dramatisch.

Björn Höcke macht sich ernsthafte Hoffnungen, Ministerpräsident in Thüringen zu werden. © picture alliance/dpa/Martin Schutt

Wie wahrscheinlich ist, dass China Taiwan angreift?

Taiwans Präsidentschaftskandidat William Lai ist Peking ein Dorn im Auge: Er gilt als chinakritisch, weshalb Chinas Führung seine Wahl am 13. Januar zu verhindern versucht.

In seiner Neujahrsansprache hat Chinas Partei- und Staatschef Xi Jinping nun seinen Ton verschärft und die Einnahme Taiwans als „historisch unvermeidlich“ bezeichnet.

Will er China in einen Krieg gegen Taiwan führen? Zuschauer sehen die Neujahransprache von Parteichef Xi Jinping. © AFP/PEDRO PARDO

Europawahl 2024: Was passiert, wenn die EU-Gegner gewinnen?

Im Juni werden voraussichtlich viele rechtsnationale Parteien in das Europaparlament einziehen. Ein solcher Rechtsruck hätte große Folgen.

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. © REUTERS/Johanna Geron

Folgen für Wirtschaft, Bau und Konsum: Was passiert, wenn die Zinsen auch 2024 hoch bleiben?

Um die Inflation in den Griff zu bekommen, hat die EZB die Zinsen seit 2022 zehn Mal erhöht. Mit 4,5 Prozent liegt der Leitzins auf ein Niveau wie zuletzt zur Jahrtausendwende.

Sollte sich der Trend nicht umkehren, sehen Ökonomen die wirtschaftliche Entwicklung der Eurozone massiv gefährdet.

In ihrer letzten Ratssitzung im Dezember gab die EZB, um Präsidentin Christine Lagarde, bekannt, die Zinsen auf ihrem aktuellen Niveau von 4,5 Prozent zu belassen. © REUTERS/Kai Pfaffenbach

Welche Folgen hätte es, wenn Gentechnik in der europäischen Landwirtschaft tabu bleibt?

Sollen gentechnisch veränderte Pflanzen weiter streng reguliert werden? Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterstützen eine Liberalisierung, doch Ökoverbände sorgen sich vor Nachteilen für den Biolandbau. Sollte Gentechnik streng beschränkt bleiben, würde Europa an Wettbewerbsfähigkeit verlieren, schätzen Experten.

Ein Vorschlag der EU-Kommission zur Deregulierung bestimmter Gentech-Pflanzen, droht zu scheitern. © IMAGO/Reinhold Ratzer

Party ohne das deutsche Team? Was ein frühes Scheitern bei der EM im eigenen Land bedeuten würde.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat zwar eine leichte Vorrundengruppe bei der EM in eigenen Land erwischt, doch die Stimmung rund um das Team von Julian Nagelsmann ist nicht gut vor dem Turnier. Wird das Achtelfinale nicht erreicht, wird das Konsequenzen nach sich ziehen.