Ukraine-Invasion Tag 419 Sie nannte sich „Donbass Devushka“ – Putin-Propagandistin bei der US-Army enttarnt

Seit dem Bekanntwerden der geheimen Pentagon-Leaks vor Ostern versuchen US-Sicherheitsbehörden, die Verbreitung der Papiere zu unterbinden. Wer ein bisschen Ahnung hat, wie soziale Netzwerke funktionieren, weiß, dass das dem Versuch gleichkommt, die Sonne am Aufgehen zu hindern. Der Tagesspiegel zum Beispiel fand mehr als 30 (von knapp 100, die insgesamt wohl geleakt wurden) der geheimen Dokumente auf der Webseite eines chinesischen Bloggers.

Das heißt freilich nicht, dass die US-Behörden ganz machtlos sind – und nicht ein Exempel statuieren könnten, dass Staatsgeheimnisse verbreiten kein Kavaliersdelikt ist. So passiert bei einer in den sozialen Netzwerken prominenten Putin-Unterstützerin und Bloggerin, die das Nachrichtennetzwerk „Donbass Devushka“ mitverantwortete.

Heikel für die USA: Bei der Kreml-Propagandistin handelt es sich um eine frühere technische Offizierin der US-Navy. Doppelt heikel: Sie arbeitete auf dem Stützpunkt, wo der wichtigste Teil der Flugzeuge für die elektronische Kriegsführung beheimatet ist. Im wirklichen Leben heißt die 37-Jährige Sarah Bils, wie das „Wall Street Journal“ herausfand (Quelle hier). Auch Bils hatte - wie Jack Teixeira, der die Dokumente ursprünglich online stellte - Zugang zu streng geheimen Informationen.

Bils ging bis Ende 2022 ihrem Job bei der US-Armee nach, während sie einen der meistgelesen englischsprachigen Pro-Kreml-Blogs betrieb. Laut ihrer Aussage soll ihr Team insgesamt 15 Leute weltweit umfassen. Die Einnahmen durch Merchandising-Produkte, die unter anderem die Wagner-Söldnergruppe verherrlichen, gingen als Spenden an die russischen Truppen an der Front. Am 5. April postete der Telegram-Kanal von „Donbass Devushka“ vier der geleakten Dokumente aus dem Pentagon, die daraufhin den 65.000 Followern des Kanals verfügbar waren.

Warum Bils die Navy Ende vergangenen Jahres verlassen musste, ist unklar. Sie selbst gibt gesundheitliche Gründe an.

Bils schiebt die Schuld auf einen der Administratoren, der die geheimen Papiere - die so bearbeitet waren, dass die russischen Verluste geringer erschienen - gepostet haben soll. Sie selbst habe sie einige Tage später gelöscht. Irgendwie passend auch: Bils wurde nicht etwa von Sicherheitsbeamten enttarnt, sondern von anderen Twitternutzern. Das FBI ermittelt inzwischen in ihrem Fall.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages