Ukraine-Invasion Tag 425 Die Ukraine braucht dringend Munition – doch die EU streitet

Der Munitionsmangel gilt schon seit geraumer Zeit als eines der größten Probleme im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine – auf beiden Seiten. Während man bezüglich des Vorrats bei der russischen Armee lediglich spekulieren kann, macht Kiew aus dem Problem auf seiner Seite keinen Hehl. Erst Mitte März hatte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba fehlende Munition in der „Bild am Sonntag“ als das Problem „Nummer eins“ bezeichnet.



Die EU wollte gegensteuern und der Ukraine eine Million Artilleriegeschosse für den Kampf gegen Russland liefern. So lautete die Meldung am 20. März nach einem EU-Außenministertreffen. Doch genau da hakt es, es gibt Streit innerhalb der Europäischen Union.



Denn Frankreich besteht bislang darauf, dass nur dann gemeinsam Munition mit EU-Geld beschafft werden sollte, wenn diese komplett aus europäischer Produktion stammt. Eine Forderung, die andere Länder ablehnen. Denn sie fürchten, dass das Ziel, die geplanten eine Million Geschosse innerhalb eines Jahres zu liefern, dann nicht eingehalten werden könnte.



Heute gab es erneut ein EU-Außenministertreffen, und der EU-Chefdiplomat Josep Borrell zeigte sich zuversichtlich, dass es in den nächsten Tagen eine Einigung diesbezüglich geben könnte, wie die Nachrichtenagentur dpa meldete. Er sei sicher, dass jeder verstehen werde, dass man es mit einer Situation äußerster Dringlichkeit zu tun habe.

Wie dringend das Problem ist, ließ sich bereits Anfang März an zwei Zahlen ablesen (wir berichteten hier in unserem Newsletter). Die Ukraine verbrauchte damals laut eigener Aussage pro Monat etwas mehr als 100.000 Geschosse. Den Bedarf, um gegen Russland zu bestehen, bezifferte sie damals aber auf mindestens 250.000 Geschosse monatlich. Inzwischen musste der Einsatz der Munition bereits rationiert werden – und das kurz vor der geplanten Frühjahrsoffensive Kiews.

