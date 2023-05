Ukraine-Invasion Tag 442 Deutschland duckt sich bei der Waffenhilfe wieder einmal weg

In diesen Tagen wiederholt sich ein bekanntes Schauspiel: Die Ukraine wünscht sich weitere Waffensysteme, aber Deutschland steht im Abseits. Erstes Beispiel: Großbritannien hat heute offiziell gemacht, dass es Kiew sogenannte „Storm Shadow“-Raketen liefern wird (mehr hier). Das Besondere: Sie haben eine Reichweite von bis zu 250 Kilometern - also deutlich mehr als die Raketen, die die Ukrainer derzeit zum Beispiel von den US-Raketenwerfern Himars abfeuern können. Die Raketen werden von den ukrainischen Flugzeugen sowjetischer Bauart abgefeuert. Wie „CNN“ berichtet, sind die Raketen schon in der Ukraine eingetroffen.

Die Ankündigung, dass Großbritannien die Raketen liefern würde, machte der britische Premier Rishi Sunak schon Mitte Februar auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Die Regierung Sunak hatte den Auftrag für die Raketenlieferung auch offiziell ausgeschrieben. Ein Schritt, den auch Deutschland gehen könnte, denn die Ukraine wird größere Mengen der weitreichenden Raketen benötigen - wie viele jetzt in die Ukraine gehen, ist bisher unbekannt.

Zweiter Schauplatz: Die Debatte um westliche Kampfjets. Unter anderem versuchen die Niederlande, Großbritannien und Dänemark gerade, Nato-Staaten zu bewegen, F-16-Flugzeuge an die Ukraine zu liefern. Auch zahlreiche US-Politiker, von Demokraten über Republikaner, drängen Biden zu dem Schritt. Im Gegensatz zu den Raketen bräuchte es hier eine breite Koalition, die Ausbildung, Wartung und Infrastruktur für die Flugzeuge organisiert und sicherstellt. Auch wenn Deutschland selbst keine F-16 hat, könnte sich Berlin beteiligen. Aber auch hier: Kein Wort der Unterstützung.

Am Ende muss aber auch der Bundesregierung klar sein: Ausgenommen von Atomwaffen, wird die Ukraine alle, aber auch wirklich alle verfügbaren Waffen aus dem Westen brauchen, um Russlands Invasion erfolgreich zurückzuschlagen und Russland von einem zweiten Invasionsversuch abzuschrecken. Wer nicht danach plant, handelt kurzsichtig.

Welcher Vorlauf für die Waffenlieferung nötig ist, hat die Panzerdebatte in Deutschland gezeigt. Kanzler Olaf Scholz wäre also gut beraten, die Lieferung von weitreichenden Raketen an die Ukraine zu unterstützen und eine aktive Rolle in der Kampfjet-Debatte zu übernehmen. „Der Gigant wankt“, sagte ein Militär zuletzt über Russlands Armee. Auch Deutschland muss helfen, daraus einen Knockout zu machen.

