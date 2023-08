Ukraine-Invasion Tag 541 Russland soll Anschläge auf Waffenzüge in Polen in Auftrag gegeben haben

Der Westen unterstützt die Ukraine mit massiven Waffenlieferungen in ihrem Abwehrkampf gegen Russland – naturgemäß zum Missfallen Moskaus. Die „Washington Post“ berichtet nun, wie russische Kräfte versucht haben sollen, solche Lieferungen zu verhindern (Quelle hier). Dazu hat die Zeitung mit Dutzenden Sicherheitsbeamten in Polen, der Ukraine und den USA gesprochen sowie Dokumente und Social Media durchforstet.

Demnach soll Russland über Soziale Netzwerke versucht haben, ein Netz aus Amateuren für Sabotage- und Brandstiftungsaktionen, aber auch Mord zu gewinnen. Die polnischen Behörden hätten die Pläne aber vereiteln können. Das soll laut dem Bericht folgendermaßen abgelaufen sein: Anfang des Jahres sollen Anzeigen in Telegram-Kanälen aufgetaucht sein, die von Flüchtlingsgruppen in Polen genutzt werden – verstreut zwischen Jobangeboten, Wohnungstipps und anderem.

Angeboten worden seien Tätigkeiten wie das Verteilen von Flugblättern oder das Aufhängen von Schildern an öffentlichen Plätzen mit Inhalten wie „Nato go home“ oder „Polen ist nicht die Ukraine“ für ein geringes Entgelt. Also schlicht das Verbreiten von pro-russischer Propaganda. Das soll laut polnischen Beamten aber nur einem Zweck gedient haben: Die Bereitschaft der Angeworbenen für weitere Tätigkeiten zu testen.

Wer via Fotos nachweisen konnte, was er getan hatte, soll für weitere Aufträge angeworben worden sein: etwa, mit Handys und Kameras, die sie über tote Briefkästen erhielten, aus ganz Polen Berichte und Fotos von Bahnhöfen, Flugplätzen und Seehäfen zu liefern. Laut den polnischen Ermittlern habe es dann im März die Anweisung gegeben, Züge mit Waffen in die Ukraine entgleisen zu lassen.

Russlands Geheimdienst könnte dahinter stecken

Die polnischen Beamten gehen laut dem Bericht davon aus, dass der russische Geheimdienst GRU hinter den Aktionen steckt. Russlands Ziel soll es demnach gewesen sein, die zum größten Teil durch Polen laufenden Waffenlieferungen für die Ukraine zu unterbrechen.

Der Fall sei auch politisch heikel für Warschau, schreibt die „Washington Post“, weil sich unter den Festgenommenen neben Russen und Belarussen zwölf ukrainische Flüchtlinge befanden. Die Beamten hätten betont, dass diese zwar meist aus der Ostukraine stammen, aber offenbar mehr durch das angebotene Geld als durch eine pro-russische Haltung motiviert gewesen seien.

