Ukraine-Invasion Tag 579 Eine Million Geschosse pro Jahr – hat die EU Kiew zu viel versprochen?

Das russische und das ukrainische Militär unterscheidet viel, eines allerdings eint die zwei Armeen: Ihre Abhängigkeit von der Artillerie als wichtigstem Kampfgerät. Sowohl in der Defensive wie in der Offensive machen beide davon Gebrauch. Die ukrainische Gegenoffensive wäre ohne die rund 8000 Schuss pro Tag aus den großkalibrigen Geschützen nicht möglich.

Umso wichtiger ist es für Kiew – und seine Unterstützer – genug Munition für den enormen Verbrauch zu liefern. Im Frühjahr hatte die EU zugesagt, innerhalb der nächsten zwölf Monate eine Million Geschosse für die Artillerie zu liefern. Eine stattliche Zahl, die immer noch deutlich unter dem theoretischen Verbrauch der Ukraine in dieser Zeitspanne liegt (ca. 3 Millionen Geschosse).

Fraglich ist aber, ob die EU ihr Versprechen überhaupt halten kann. Zwar glaubt der Chef des französischen Rüstungskonzerns Nexter Systems, Dominique Guillet, dass man es „fast erreichen“ werde. Sein Kollege Morten Brandtzaeg, Chef des größten norwegischen Munitionsherstellers Nammo aber sagt: „Die Kapazitäten sind schlicht nicht da“ (Quelle hier).

Der Grund ist einfach: Nach dem Kalten Krieg wurde die Rüstungsindustrie durch immer weniger Aufträge geschrumpft, diese Kapazität fehlt jetzt. Zudem sind die Fabriken teilweise veraltet und wie überall fehlt es an Fachkräften.

In den vier Monaten von Februar bis Mai erhielt Kiew etwas mehr als 200.000 Geschosse aus der EU und Norwegen. Das ist ungefähr auch die Zahl an 155-Millimeter-Geschossen, die vor dem Ukrainekrieg pro Jahr hergestellt wurde. Und schon jetzt hat sich die Kapazität der Rüstungsunternehmen deutlich erhöht. Das deutsche Unternehmen Rheinmetall schätzt, dass es dieses Jahr 450.000 Geschosse produzieren kann. Wie viel genau aus Frankreich, Norwegen und anderen EU-Ländern dazukommt, ist unklar. Aber: Auch andere Länder bestellen Munition und die Bestände der Nato-Armeen müssen aufgefüllt werden.

Diese Gemengelage ist auch ein Grund dafür, warum die USA inzwischen Streumunition an Kiew liefern. Davon gibt es große Mengen in US-Beständen, eingesetzt werden diese ohnehin nicht mehr. Und auch die USA wollen ihre Munitionsproduktion deutlich steigern. Knapp 60.000 Geschosse wollen US-Firmen ab nächstem Frühjahr monatlich produzieren. Gemeinsam erreichen die USA und die EU so vielleicht das Ziel.

