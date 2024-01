Ukraine-Invasion Tag 706 Der Krieg hat das Schreiben von Theaterstücken verändert

Der russische Angriffskrieg hat auch die Lebenswirklichkeiten der Menschen verändert, die nicht unmittelbar von Tod, Frontdienst und Zerstörung betroffen sind. So wie bei den Künstlern. Inwieweit sich die Arbeit von Dramaturgen und Regisseuren im Laufe des nunmehr bald zwei Jahre andauernden Krieges verändert hat, darüber berichtet der britische „Guardian“ (Quelle hier).

Die Reporter besuchten einen Workshop in Kiew, in dem es um die Frage ging: Wie kann man während des Krieges Stücke über diesen schreiben? Eine Antwort darauf: durch Humor. „In der Ukraine ist es für die Menschen sehr wichtig, über den Krieg zu lachen. Das ist ein Weg, um zu überleben“, sagte die Dramatikerin Oksana Grytsenko der Zeitung. „Wenn man jeden Tag weint über jedes verlorene Leben, kann man nicht leben.“

Doch das war zu Beginn der Invasion noch anders. Damals, so heißt es in dem Bericht, hätten viele aufgehört zu schreiben. Die Priorität lag dabei, mit ihren Familien zu überleben. „Das Schreiben für das Theater schien irrelevant zu sein“, schreibt der „Guardian“.

Doch nach dem ersten Schock des Krieges hätten sich viele wieder daran gesetzt, Drehbücher zu schreiben. Die Stücke hatten eher etwas von Dokumentarfilmen gehabt, sie erzählten Flucht- und Überlebensgeschichten auf der Grundlage persönlicher Berichte. Auch Patriotismus spielte, genau wie in der Musik, eine Rolle. „Es war eine Art Therapie für uns, Kraft aus der Tatsache zu schöpfen, dass wir überlebt haben, dass wir so viele großartige Menschen um uns haben. Aber das wurde schnell zu einer Art Kitsch“, erzählt Grytsenko.

Inzwischen, so glauben die Teilnehmer in Kiew, sei ein Wendepunkt erreicht. Jetzt sei die Zeit für einen tieferen und breiteren Ansatz, sagt Kateryna Penkova. So stellt sie dort ein Stück vor, in dem sie eigene Erfahrungen in Polen verarbeitet, auch wenn es reine Fiktion ist. Und ihre Hauptfigur ist keine Heldin: Es gehe um eine Ukrainerin, die von Flüchtlingszahlungen und Sozialhilfe leben wolle, erklärt sie.

