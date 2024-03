Ukraine-Invasion Tag 747 Wie es seit der Einnahme von Awdijiwka weitergeht

Vor rund drei Wochen fiel die ostukrainische Stadt Awdijiwka an die russischen Streitkräfte. Beobachter sahen mit Sorge, wie Russland an den darauffolgenden Tagen schnell weiteres Land einnahm. Doch nun verliert der Vormarsch offenbar an Schwung, wie die „New York Times“ berichtet.

Bei drei umkämpften Dörfern stockt es aus Sicht der Russen offenbar. Die Zeitung beruft sich dabei auf Militärexperten, denen zufolge die russischen Truppen erschöpft seien und die ukrainische Armee nun erhebliche Kräfte zur Verteidigung des Gebiets einsetze. Die Kämpfe würden sich aktuell zu einem ergebnislosen „Hin und Her“ entwickeln, so wie es in der Vergangenheit schon häufig der Fall war.

„Die Einnahme von Awdijiwka hat nicht zum Zusammenbruch der ukrainischen Linien geführt und den Russen nicht die Möglichkeit gegeben, auf offenes Gelände vorzudringen oder gar größere Gewinne zu erzielen“, sagte Thibault Fouillet, stellvertretender Direktor des Instituts für Strategie- und Verteidigungsstudien, einem französischen Forschungszentrum, gegenüber der „New York Times“. Es gebe keinen entscheidenden Aktionen oder Durchbrüche mehr.

Die russischen Streitkräfte „scheinen zu versuchen, mit kleinen Infanterieangriffsgruppen vorzudringen, werden aber in dem relativ offenen Gelände westlich von Awdijiwka dezimiert“, so auch Pasi Paroinen, Analyst bei der Black Bird Group, einer in Finnland ansässigen Open-Source-Community, die Satellitenbilder und Social-Media-Inhalte vom Schlachtfeld auswertet.

Sollten die russischen Truppen die drei umkämpften Dörfer doch noch einnehmen, sei unklar, wie die weiteren Schritte aussähen. Das Gelände ist hügelig und von Bächen und Stauseen durchzogen, was ein weiteres Vordringen erschwere.

